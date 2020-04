Lo nuevo en TV: Quibi lanza su plataforma y “Modern Family” dice adiós

Miami, 8 abr (EFE News).- El lanzamiento de Quibi, una nueva plataforma de vídeo en “streaming”, y la despedida tras once años de la serie televisiva “Modern family”, que convirtió a Sofía Vergara en una reconocida estrella internacional, son los principales acontecimientos en la pantalla chica esta semana:

QUIBI: LA NUEVA OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL

Quibi arrancó el lunes con más de 40 programas en un novedoso formato: episodios de 10 minutos o menos y producidos y grabados para verse en orientación vertical en el teléfono.

Uno de los más comentados y con mejores críticas es “Thanks a Million”, un programa producido y protagonizado por Jennifer López.

En cada episodio una celebridad de primera línea -como Kristen Bell, Nick Jonas y Kevin Hart- comienzan una cadena de generosidad al darle regalos sorpresa de 100.000 dólares a una persona desconocida que haya impactado su vida.

Los destinatarios de ese dinero donarán la mitad a otra persona y así, sucesivamente, para que la cadena continúe.

Otros programas muy esperados de Quibi son “Chrissy’s Court”, protagonizado por la modelo Chrissy Teigen, esposa del cantautor John Legend; la nueva versión de “Punk’d” y “Pillow Talk with Demi Lovato”, en el que la actriz y cantante latina abre su corazón y habla sobre temas como salud mental, adicción e imagen corporal.

“MODERN FAMILY” SE DESPIDE PARA SIEMPRE

Aunque Quibi hará historia, el momento más esperado de esta semana por los amantes de las producciones para las pantallas chicas es el capítulo final de la legendaria serie “Modern Family”, después de haber roto muchos tabúes a lo largo de sus 11 temporadas.

La comedia de capítulos de media hora duración, de la cadena ABC, normalizó la idea de una pareja estable homosexual con hijos, logró que el acento latino se considere sexy gracias a Gloria, el personaje de Sofía Vergara, y exploró las dificultades de la menopausia, el cáncer y la andropausia desde un punto de vista tragicómico.

El capítulo final, de dos horas de duración, contará con la aparición de personajes importantes a lo largo de la serie y sus protagonistas que, además de Vergara son Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet, entre otros.

EL DRAMA Y EL HUMOR TIENEN SU PROPIO ESPACIO

El canal de cable HBO estrenó la docuserie “Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children”.

La producción cuenta la historia del asesinato de 30 niños afroestadounidenses entre 1971 y 1980 en la capital del estado de Georgia (EE.UU.). Este caso fue también explorado desde la ficción en la segunda temporada de “Mindhunters” en Netflix.

Además, la comediante y conductora Ellen deGeneres retoma su programa diario de humor y variedades, que había suspendido hace tres semanas, cuando el gobernador del estado de California, donde se filma, decretó el cierre de los negocios no esenciales ante la pandemia de la COVID-19.

La humorista transmite desde su casa y ha asegurado que va a seguir haciendo entrevistas y segmentos divertidos, “con el fin de acompañarlos y distraerlos un rato en estos momentos difíciles”, explicó.

LA PRIMERA NOVELA TURCA DESEMBARCA EN TELEMUNDO

Este martes, la cadena Telemundo estrenó la telenovela turca “Cennet’in Gözyaslari” (Lágrimas del cielo), demostrando que puede ser ágil en sus decisiones, a pesar de estos momentos complicados a causa del coronavirus, y lo lento que se mueven la mayoría de las corporaciones.

La producción, que en algunos países latinoamericanos ha sido traducida como “Cennet, todo vuelve”, es una versión de la telenovela “Tears of Heaven”, estrenada en Corea del Sur en 2014.

Esta es la primera telenovela turca que Telemundo pone en horario estelar y tomó la decisión después de que su rival Univision arrasó en los índices de audiencia con “Amor Eterno”.