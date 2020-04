¿Debes sacar a tus padres de asilos y llevarlos a casa durante la pandemia?

Denver (CO), 31 mar (KHN vía EFE NEWS).- Con el coronavirus propagándose a través de las instalaciones de adultos mayores, las familias en todo el país se preguntan “¿Debo traer a mamá o papá a casa?”.

Es una pregunta razonable. La mayoría de los complejos de jubilación y los centros de atención a largo plazo no permiten visitantes. Se pide a los adultos mayores que se queden en sus habitaciones y que estén solos la mayor parte del día.

Los miembros de la familia pueden llamar, pero eso no llena el tiempo vacío. Sus amigos en las instalaciones también están atrapados.

En cuestión de semanas, las condiciones se han deteriorado en muchos de estos centros.

RESIDENCIAS BAJO MÍNIMOS

En las residencias de vida asistida, la escasez de personal está aumentando a medida que los asistentes se enferman o se quedan en casa con niños cuyas escuelas han cerrado.

Los hogares de adultos mayores, donde las personas van a rehabilitación después de una hospitalización o viven a largo plazo si están gravemente enfermos y frágiles, están siendo afectados por el coronavirus. Son posibles focos de infección.

Aun así, a los adultos mayores en estos entornos se los alimenta y se les ofrece otro tipo de asistencia. Una residencia cerca de Denver ha comenzado un servicio de conserjería para los residentes que necesitan pedir comida y surtir recetas. En los centros de rehabilitación, los terapeutas físicos, ocupacionales y del habla ofrecen servicios valiosos.

¿Pero a mamá o papá les iría mejor, incluso con el debido distanciamiento social, en el hogar familiar? Es algo para evaluar delicadamente.

EL CUIDADO EN CASA

Por supuesto, el cuidado allí recaería directamente sobre los hombros de la familia, al igual que la responsabilidad de comprar alimentos, cocinar, administrar medicamentos, lavar la ropa y garantizar que el área esté desinfectada y libre de cualquier posible contaminación.

Los servicios de atención médica a domicilio podrían ayudar. Pero es posible que no sean fáciles de conseguir debido a la creciente demanda, la escasez de personal y falta de equipos de protección.

Otra preocupación al traer a alguien a casa: algunas instalaciones les dicen a los residentes que, si se van, aunque sea temporalmente, no pueden regresar. Eso le sucedió a una familia en el oeste de Nueva York, contó Roxanne Sorensen, gerente de atención geriátrica de Elder Care Solutions de WNY.

Cuando esta familia sacó a sus padres mayores de una instalación de vida asistida para un breve respiro, se les dijo que los padres habían sido dados de alta y tenían que ser incluidos en una lista de espera antes de que pudieran volver.

Sorensen tiene una clienta de unos 70 años que se encuentra en rehabilitación en un hogar después de una cirugía de emergencia por una infección potencialmente mortal. La instalación está cerrada y la mujer se siente atrapada y desesperada. Quiere irse a casa, pero todavía está débil y necesita mucha más terapia.

“Le dije que se quedara allí, que recuperara fuerzas, para que cuando se vaya a su casa no termine de nuevo en el hospital o con discapacidades que la obliguen a estar en un hogar de adultos mayores por el resto de su vida”, dijo Sorensen.

EL RIESGO DE LLEVAR A CASAS A LOS MAYORES

Aquellos en cuidados de enfermería que tienen impedimentos cognitivos pueden desorientarse o ponerse ansiosos si la familia los saca de un ambiente que les resulta familiar, explicó el doctor Thomas Cornwell, presidente ejecutivo del Home Centered Care Institute. Algunos tienen problemas de comportamiento que no se pueden manejar en casa.

Las familias con niños deben pensar cuidadosamente en traer a un padre mayor a casa, especialmente si tiene enfermedades crónicas subyacentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, dijo Cornwell. “Los niños, en general, incluso en las últimas semanas, han estado expuestos a cientos de personas [en la escuela]”, dijo. “Tienden a ser vectores de infección”.

En definitiva, cada familia debe sopesar y equilibrar los riesgos. ¿Pueden darle suficiente atención a un padre mayor? ¿Tienen la resistencia emocional y física? ¿Qué quiere el padre? ¿El impacto del desplazamiento y las rutinas interrumpidas se compensarán con el placer de estar cerca de hijos adultos y nietos?.

Por Judith Graham

(Esta información fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Ia Kaiser Family Foundation no relacionado con Kaiser Permanente).

Versión original en inglés: https://bit.ly/2WTg23U