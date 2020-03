Ciudad de Seattle ofrecerá $75,000 en asistencia para la renovación de DACA  

Seattle (17 de marzo de 2020) – La Ciudad de Seattle anunció hoy una asociación público-privada única para brindar apoyo a los beneficiarios de DACA en un momento en que la Corte Suprema de los Estados Unidos pronto podría terminar el programa. Las contribuciones financieras de la Ciudad de Seattle y Facebook, Inc. han dado como resultado un fondo de $75,000 al que los beneficiarios de DACA pueden acceder para recibir ayuda para pagar la tarifa de renovación de la solicitud de DACA.

La organización sin fines de lucro con sede en Seattle sea.citi ayudó con el esfuerzo de recaudación de fondos. El Centro de la Raza administrará el proceso de solicitud de becas DACA, cuyos detalles están disponibles en línea en: www.elcentrodelaraza.org/get-help/daca.

“Demasiados de nuestros vecinos inmigrantes han estado viviendo con incertidumbre y miedo. Estos trabajadores, emprendedores e innovadores han dedicado años de sus vidas para ayudar a fortalecer tanto nuestra gran ciudad como nuestro país. Han criado familias, se han ofrecido como voluntarios para sus comunidades y son parte del tejido de nuestra ciudad”, dijo el alcalde Durkan. “DACA asegura que haya un lugar en nuestra ciudad para el trabajo duro de estos miembros de la comunidad, mantiene a las familias unidas y hace que nuestras comunidades sean más seguras. Animo a todos los que son elegibles para renovar su estado de DACA ahora, y estoy agradecido con Facebook, El Centro y sea.citi por su compromiso con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados “.

“En Facebook, la comunidad está en el corazón de todo lo que hacemos. Quiero agradecer a la Ciudad de Seattle, El Centro de la Raza y sea.citi por este primer esfuerzo en apoyo a los receptores de DACA. Son socios como usted y momentos como este que unen a las personas para construir una comunidad que abraza a todos. Como inmigrante, sé de primera mano que los inmigrantes, sin importar su estado, pueden y quieren contribuir a sus comunidades “, dijo Vijaye Raji, Vicepresidente de Entretenimiento, Jefe de Oficina Facebook Seattle.

Las raíces de este proyecto se remontan a la temporada de presupuesto de 2019. El ex concejal de la ciudad de Seattle, Abel Pacheco, propuso $50,000 a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de Seattle (OIRA) como un financiamiento único para ayudar a los beneficiarios de DACA a pagar la tarifa de renovación de $ 495. Renovar con éxito el estado DACA de uno les permite permanecer en el país de manera segura y obtener una visa de trabajo para contribuir con sus talentos y habilidades a la economía local. Después de que terminó el mandato de Pacheco en el Consejo, se asoció con el CEO de sea.citi, Nicholas Merriam, para encontrar una coincidencia para la inversión de la Ciudad de Seattle.

Establecido por el presidente Obama en 2012, DACA otorgó una forma de alivio temporal de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron a los EE. UU. Antes de los 16 años, que residían en los EE. UU. Desde junio de 2007, y otros requisitos. DACA también proporciona elegibilidad para que estas mismas personas reciban un permiso para trabajar legalmente. El estado de DACA es renovable cada dos años. Más de 800,000 jóvenes indocumentados en todo el país recibieron este alivio temporal. Aproximadamente 18,000 receptores de DACA viven en Washington, y el Área Metropolitana de Seattle es el hogar de más de 7,300 receptores de DACA.

“Al crecer, tuve familiares y amigos indocumentados. Entonces, esto es personal ”, dice Pacheco. “No solo donde vivía, sino en todo el país, los jóvenes increíblemente talentosos e innovadores no quieren nada más que crear la próxima aplicación que cambie el juego o encontrar la cura para las peores enfermedades de hoy. Pero muchos no pueden porque nuestro sistema de inmigración roto y anticuado no los dejará. Espero que este financiamiento sirva como un punto intermedio hasta que el Congreso y el presidente aprueben una solución real: una reforma migratoria integral ”.

Este financiamiento llega en un momento crucial para muchos inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos a una edad temprana. En septiembre de 2017, la administración Trump anunció que terminaría el programa. Sin embargo, en enero de 2018, un juez federal en California bloqueó temporalmente la acción de Trump. Luego, en noviembre pasado, la Corte Suprema de los EE. UU. Escuchó argumentos orales sobre si DACA puede terminar. Es probable que se pronuncien sobre el caso antes de junio de 2020. Hasta que llegue esa decisión, las personas a quienes se les haya otorgado previamente DACA y sigan siendo elegibles pueden renovar. Sin embargo, las personas elegibles para DACA, pero a quienes nunca se les ha otorgado el estado en el pasado en el pasado, no pueden aplicar.

A través de una asociación con OIRA, El Centro administrará los fondos de la beca DACA. OIRA ha financiado previamente servicios de apoyo DACA desde 2017 en forma de campañas coordinadas de educación pública, asociaciones para organizar clínicas legales para jóvenes elegibles para DACA y un fondo más pequeño de $ 15,000 para becas parciales y completas.

“La comunidad de Seattle ha liderado durante mucho tiempo el camino para apoyar a los inmigrantes y las comunidades de inmigrantes”, dice la directora ejecutiva de El Centro, Estella Ortega. “Desde la década de 1970, cuando mi difunto esposo y el maestro de Seattle” Amigo “Roberto Maestas lideraron la ocupación de la antigua escuela Beacon Hill hasta hoy, con El Centro ahora brindando viviendas económicas y servicio comunitario