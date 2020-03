Aumenta la venta de armas en EEUU por el temor a los efectos del coronavirus

Los Ángeles, 16 mar (EFE News).- Más allá de papel de baño y productos de limpieza, las compras impulsadas por el miedo a los posibles efectos del coronavirus también han llevado a un incremento en la ventas de armas en Estados Unidos, agolpando a decenas de compradores en las armerías de ciudades como Los Ángeles.

Largas filas de compradores se vieron este fin de semana frente a la tienda de armas Martin B. Retting en Culver City, en el condado de Los Ángeles, haciendo que la tienda colocara un mensaje en su cuenta de Facebook disculpándose con los clientes por no permitir pruebas en algunas de las armas, y no poder atender a todos sus clientes.

“Si el teléfono está sonando y no estamos respondiendo, probablemente sea porque estamos un poco abrumados en este momento … gracias por entender”, dice uno de los mensajes colocados en la cuenta de Facebook de la tienda.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, la mayor autoridad de la seguridad en esa zona, lamentó que miles de angelinos hayan tomado la decisión de comprar armas en estos momentos.

“Esa compra de armas es una compra de pánico, pero nosotros estamos disponibles y visibles en todas las comunidades. No necesitamos que nadie nos asista. Estamos listos para defender al público, no necesitamos ayuda”, aseveró en una rueda de prensa en su sede central.

En este sentido, opinó que comprar armas ahora “no es buena idea”.

“Todos debemos ser responsables para que no caigan en manos de gente que no debería tener”, agregó.

Las ventas de armas también se elevaron en línea.

El sitio Ammo.com, que vende por internet municiones, también ha visto un aumento reciente en las ventas.

Según la compañía, del 23 de febrero al 4 de marzo, las transacciones aumentaron un 68 % en comparación con los 11 días anteriores, informó el periódico Los Angeles Times.

Al igual que los alimentos y los elementos de aseo como el papel higiénico, los compradores de armas han dicho a los medios que su afán de comprar se debe por el posible desabastecimiento.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha cancelado su convención del 16 al 19 de abril en Nashville, en el estado de Tennessee, por las preocupaciones por el aumento de contagio del coronavirus, y después que se declarara una emergencia en ese estado.

“Lamentamos sinceramente la necesidad de esta acción, particularmente para nuestros muchos miembros leales que se unen a nosotros para esta celebración anual de la NRA y nuestras libertades constitucionales”, dijo en un comunicado NRA.

Las convenciones de la NRA suelen atraer multitudes de alrededor de 70.000 personas, según el grupo.

El diario Los Angeles Times reportó que las ventas aumentaron incluso en estados como Oklahoma, donde compradores advirtieron que existe el temor que la emergencia desate descontrol social.

Donald Trump, un gran defensor de la NRA, envió este sábado un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo que “no lo necesitas hasta que lo necesites”, en referencia al uso de armas.