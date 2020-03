Muere Max von Sydow, actor de “Star Wars” a los 90 años

Tweet on Twitter

México, 9 Mar (Notimex).-El actor sureño Max von Sydow, conocido por su participación en El exorcista y la saga cinematográfica Star Wars, falleció el domingo a los 90 años por razones aún desconocidas.

El deceso fue confirmado por su esposa a través de un comunicado de prensa, divulgado por el agente del intérprete a medios estadounidenses, reportó Variety.

El actor debutó en las cintas La pasión de Anna y Vergüenza, pero tomó notoriedad primero como uno de los predilectos del director Ingmar Bergman, con quien filmó El séptimo sello, para luego dar el salto a Hollywood en la cinta La historia más grande jamás contada, del director George Stevens, donde interpretó a “Jesús”.

En 1973 participó en el que sería su rol más conocido, “el padre Merrin”, en el largometraje clásico de terror El exorcista, actuación que le valió una nominación a los Globos de Oro. Posteriormente participó en Los tres días del cóndor y El viaje de los malditos.

Von Sydow fue nominado en dos ocasiones a los premios Oscar, el primero en 1988 como Mejor Actor, por su papel de “Pelle Hvenegaard” en la cinta Pelle, el conquistador; mientras que en 2011 fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su participación en Tan fuerte y tan cerca.

En años recientes participó en Juego de tronos, donde interpretó al “cuervo de tres ojos”, y apareció en Kursk: The Last Mission (2018) y Star Wars – Episode VII: The Force Awakens, en el papel de “Lor San Tekka”.