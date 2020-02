Para hispanos, la educación bilingüe es un “plus” y no un atraso

Tweet on Twitter

Chicago, 7 feb (EFE News).- Un nuevo estudio refuerza la idea de que la educación bilingüe no solo no retrasa a un estudiante que está aprendiendo un idioma, como ocurre con escolares hispanos que no hablan inglés, sino que a la larga produce beneficios que exceden las metas iniciales.

Una investigación del Consorcio de Investigaciones Escolares de la Universidad de Chicago reflejó que una gran mayoría de estudiantes que al iniciar la escuela solo hablan español, cuando llegan al octavo grado dominan a la perfección el inglés y en cuantos a logros académicos en algunos casos superan a sus pares monolingües.

La investigación, realizada a largo plazo a estudiantes entre kinder y octavo grado, reflejó incluso que hacia el quinto grado el 76 % de los estudiantes aprendices de inglés se vuelven competentes en este idioma, mientras que el 80 % lo logran en el octavo grado.

Marisa de la Torre, investigadora senior y directora del consorcio de la Universidad de Chicago, dijo que los hallazgos contradicen los resultados de otros estudios que señalan que estos estudiantes en las escuelas del país están atrás de sus pares angloparlantes, a los que nunca llegan a superarlos.