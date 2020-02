Clasismo de playa: la argentina Verónica Chen navega Sundance con “Marea alta”

Tweet on Twitter

Park City (UT), (EFE News).- Ante el mar, en un ambiente vacacional y en una zona de descanso también se dan conflictos de clase y diferencias por la desigualdad, tal y como expone la inquietante “Marea alta”, una nueva cinta de la argentina Verónica Chen que se estrena estos días en el Festival de Sundance.

“Es un escenario del verano y de la playa, las vacaciones, que propone licencias. Está diciendo: ‘Bueno, relajémonos, al final somos todos iguales, somos todos lo mismo’. Me interesaba ver hasta dónde se sostenía esto”, reflexionó Chen en una entrevista telefónica con Efe.

“A veces existe esta cierta amabilidad que hace que digamos: ‘Bueno, no es tan así…’. Y yo creo que no, que hay una convivencia muy desigual y muy feroz y que basta un mínimo de conflicto para que eso estalle. No creo que haya desaparecido (el conflicto de clase) sino que en determinados contextos se hace muy evidente”, añadió.

Con la actriz Gloria Carrá en estado de gracia, “Marea alta” se aproxima a Laura, una mujer de clase media-alta que está reformando su residencia vacacional.

Tras acostarse con el encargado de obra de la reforma, la relación de Laura con el resto de obreros se enrarece exponiendo la brecha entre patrona y trabajadores, entre quien da las órdenes y quienes las reciben.

Chen no es una novata en las calles heladas de Sundance, ya que hace casi dos décadas presentó en este certamen su ópera prima “Vagón fumador” (2001).