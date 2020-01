Actualización en respuesta al nuevo coronavirus 2019 en el estado de Washington

Tweet on Twitter

OLYMPIA. Desde que se anunció un caso de un nuevo coronavirus 2019 (solo en inglés) en el condado de Snohomish, Washington, el Departamento de Salud (DOH) y el Distrito Sanitario de Snohomish han trabajado en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para entrevistar al paciente e iniciar una investigación de contactos. Esto incluye establecer un historial detallado de viajes con el paciente e identificar contactos cercanos que podrían haber experimentado cierto nivel de exposición.

Los funcionarios de salud están haciendo un seguimiento activo de estos contactos, lo cual significa que un profesional de salud pública llamará a cada persona todos los días para verificar la presencia de síntomas como fiebre o problemas respiratorios. En caso de que alguno de estos contactos cercanos presente síntomas, se les indicará que se comuniquen con el profesional de salud pública de inmediato, quien los ayudará a programar una evaluación médica.

“Hasta el momento, hemos identificado al menos 16 contactos cercanos. El personal local de salud pública comenzó a ponerse en contacto con ellos ayer y seguirán haciéndolo durante el día de hoy”, explicó el Dr. Chris Spitters, funcionario de salud del condado de Snohomish. “El riesgo para el público general sigue siendo bajo. En caso de que haya alguna localidad donde nos preocupe la posible transmisión, y donde el departamento de salud pública no pueda ponerse en contacto con esas personas de manera directa, dicha información se publicará con rapidez”.

Los coronavirus se transmiten principalmente a través de pequeñas gotas respiratorias, lo cual significa que para contraer la infección, por lo general, las personas deben estar a unos 6 pies (2 metros) de distancia de un individuo contagioso y las gotas deben caer sobre ellas. Esto es bastante distinto a las enfermedades trasmitidas por el aire como el sarampión, de manera que la respuesta de salud pública es muy diferente.

A medida que aprendamos más sobre el nuevo coronavirus 2019, entenderemos mejor cuándo es que las personas se vuelven contagiosas, pero otros coronavirus no son contagiosos cuando el individuo no presenta síntomas. El paciente no informó síntomas durante el vuelo ni en el aeropuerto. Pero, para mayor precaución, la División de Migración Global y Cuarentena de los CDC está trabajando con las aerolíneas y los departamentos de salud estatales para garantizar la notificación adecuada a los pasajeros.

El consejo al público en general es el mismo que para todas las temporadas de resfríos y gripe. Lávese las manos de manera regular y, si tiene tos y estornudos, quédese en casa. Si viajó desde la ciudad china de Wuhan hacia los Estados Unidos y presenta síntomas, busque el asesoramiento de su proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor de atención médica, comuníquese con el departamento de salud de su área. En este momento, las personas deberían realizar sus rutinas y actividades habituales.

El DOH ha establecido un centro de llamadas para responder las preguntas del público. Si tiene preguntas sobre lo que está sucediendo en el estado de Washington, la forma en que se transmite el virus y qué debe hacer si presenta síntomas, llame al 1-800-525-0127 y presione #.