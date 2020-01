Juan Manuel Bernal busca la luz en la oscuridad en “Marioneta”

Tweet on Twitter

México, (EFE).- El actor mexicano Juan Manuel Bernal arranca el año con la película “Marioneta” en la que da vida a Torrico, un hombre vil que ha labrado su fortuna a través de la explotación humana; un personaje oscuro al que el actor pretende buscar un haz de luz.

“Trato de encontrarle un equilibrio, no sólo quedarme con el lado oscuro, sino que intento hallar su luminosidad, porque, de lo contrario, se convierte en un cliché”, aseguró el actor de 52 años de edad.

El papel de Torrico supuso un desafío para el intérprete. “Eso ha sido el reto más padre que he tenido en los últimos tiempos”, aseguró el actor, a la vez que señaló que es algo que “la madurez de la carrera me ha permitido”.

Una trayectoria que le ha posibilitado aprender de “los directores o actores con los que he trabajado”.

“Me siento contento porque los personajes me han enseñado cosas distintas, porque han representado diferentes tipos de oscuridad”, añadió.

“Y por fortuna el personaje que hice en la película que acabo de terminar es totalmente luminoso”, explicó Bernal.

A esta villanía en “Marioneta” se suman papeles similares realizados por Bernal, como el realizado en el filme “Sonora” o en las series “Monarca” y “Sitiados”. “Soy de la idea de que los personajes me han escogido a mí”, subrayó.

Sin embargo, el actor mostraba cierta incertidumbre ante estas interpretaciones. “Espero que no me encasillen en este tipo de personajes, ya que, como actor, me gusta cagarla y entre más la riego, más aprendo”, agregó.