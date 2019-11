Parques y Recreación de Seattle anuncian cierre de vacaciones

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SEATTLE – Muchas instalaciones de Parques y Recreación de Seattle estarán cerradas por uno o más días por el feriado de Acción de Gracias.

• Los centros comunitarios y los centros de vida para adolescentes están cerrados del 28 al 29 de noviembre.

• Los centros de aprendizaje ambiental estarán cerrados del 28 al 29 de noviembre.

• Las piscinas cubiertas estarán cerradas del 28 al 29 de noviembre.

• Green Lake Small Craft Center estará cerrado el 28 y 29 de noviembre.

• Mount Baker Rowing and Sailing Center estará cerrado el 28 y 29 de noviembre.

Estas instalaciones estarán ABIERTAS:

• parques

• Rampas para botes

• Cursos de golf

• Amy Yee Tennis Center (7 a.m.- 3 p.m. el 28 de noviembre; 7 a.m. a 9:30 p.m. el 29 de noviembre)