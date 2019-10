Michelle Pfeiffer: “En un villano, el desafío es encontrar la humanidad”

Los Ángeles, 14 oct (EFEUSA).- El mundo de fantasía de “Maleficent” ya tenía una villana del máximo nivel con Angelina Jolie, pero su secuela “Maleficent: Mistress of Evil” redobla la apuesta con el fichaje de Michelle Pfeiffer, quien dijo que, en un papel de malvada, el desafío es encontrarle “la humanidad”.

Pfeiffer (Santa Ana, EE.UU., 1958) remata junto a Jolie y Elle Fanning el trío estelar de “Maleficent: Mistress of Evil”, que llega a los cines el viernes bajo la dirección de Joachim Rønning (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, 2017).

En esta cinta de Disney, la boda entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson) desatará un gran conflicto entre la madre de este, la astuta y retorcida reina Ingrith (Pfeiffer), y Maleficent (Jolie).