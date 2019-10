La radiación del celular no causa cancer

Tweet on Twitter

México, 11 oct (Notipress).- Hoy en día un smartphone representa una herramienta casi indispensable para la vida cotidiana, con este dispositivo el usuario puede despertar o recordar citas programando una alarma, realizar sus operaciones bancarias, navegar en la web, realizar sus compras habituales, conectarse con sus seres queridos, velar por su seguridad, entre otras tantas actividades. No obstante, los casos de cáncer aumentaron, por ello, se iniciaron investigaciones en materia de una posible vinculación entre los teléfonos celulares y el riesgo de padecer tumores malignos.

Según Emilie van Deventer, directora del Programa de Radiación del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , se han llevado a cabo numerosos estudios para analizar si las ondas de radiofrecuencia tienen efectos negativos para la salud de sus usuarios. Señala, las investigaciones apuntan a problemas de hipersensibilidad y fertilidad, mas no se tienen respuestas concluyentes.

La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer apunta que las ondas de radiofrecuencia de los smartphones son “una forma de energía electromagnética que se encuentra entre las ondas de radio FM y las microondas, y forman una radiación no ionizante”, pero con una potencia menor. En este sentido, según la propia afirmación de la organización, esas ondas no son lo suficientemente potentes para causar cáncer, pues no pueden romper los enlaces químicos en el ADN.

Dentro de este contexto, en 2012 la OMS coordinó en conjunto con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) la investigación Interphone, desarrollada en 13 países, entre los cuales destacan Reino Unido, Australia, Japón y Canadá. En esta investigación se analizaron alrededor de 5 mil usuarios de celular con tumores cerebrales, y otro grupo de usuarios sin tumores; no se encontró un vínculo directo entre el padecimiento de gliomas y meningiomas con el uso de celulares por más de 10 años.

No obstante, la IARC clasificó las radiofrecuencias electromagnéticas como posibles agentes carcinógenos para los seres humanos; esta categoría es usada cuando la relación causal es considerada confiable, pero aún hay sesgos y cuestionamientos sin gestión razonable en las investigaciones.

Cabe mencionar, aunque no existe una regulación respecto al mínimo de radiación emitida, la certificación alemana Der Blaue Engel considera amigables a los dispositivos que emiten menos de 0.6 watts por kilo. Asimismo, la Oficina Federal Alemana de Protección contra la Radiación y Statista desarrollaron una lista de los smartphones que más emiten radiación en 2019.

Las compañías que lideran la lista son Xiaomi, en el primer y segundo lugar con sus modelos Mi A1, con 1.75 watts por kilo (W/kg) y Mi Max 3, con 1.58 W/kg. One Plus, ocupa el tercer lugar con su OnePlus 6T con 1.55 W/kg. También se encuentran modelos como el iPhone 7, con 1.38 W/kg y Google Pixel 3 XL, con 1.39 W/kg.

Aunque no se ha demostrado que la radiación emitida por los smartphones afecte directamente a la salud de sus usuarios, van Deventer recomienda medidas de prevención en función de procurar el menor contacto con la radicación. Entre ellas se encuentran usar elementos como “manos libres” para alejar el celular de la cabeza, limitar el número y duración de las llamadas, evitar el uso en menores de 12 años y dormir alejado del dispositivo.