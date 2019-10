Comercio otorga $10.5 millones para proyectos de infraestructura vital

Tweet on Twitter

OLYMPIA – El Departamento de Comercio del Estado de Washington anunció que 25 ciudades y condados rurales recibirán un total de más de $ 10.5 millones en subvenciones de desarrollo comunitario (CDBG) para 2019. Se seleccionaron veintisiete proyectos de 41 solicitudes de subvención que solicitaron más de $ 20 millones. Los proyectos que reciben fondos mejorarán los sistemas de agua y alcantarillado, calles, instalaciones comunitarias y sistemas de protección contra incendios, y también apoyarán proyectos de vivienda asequible y planificación comunitaria.

“La asociación con los gobiernos locales para crear infraestructura es esencial para nuestra misión de fortalecer las comunidades”, dijo la directora de Comercio, Lisa Brown. “Las subvenciones que anunciamos hoy darán como resultado un agua más limpia, calles más seguras y, en última instancia, una mejor calidad de vida en pueblos, ciudades y condados en todo el estado de Washington”.

Premios de la Subvención de Desarrollo Comunitario del Estado de Washington 2019:

• Ciudad de Bridgeport: $ 251,188 para equipos de protección contra incendios y $ 24,000 para un plan de revitalización.

• City of College Place – $ 464,530 para mejoras en aceras y calles

• Ciudad de Colville: $ 24,000 para una actualización integral del plan

• Town of Concrete – $ 550,000 para la construcción de un nuevo embalse

• , – $ 310,000 para mejoras en el sistema de agua

• Ciudad de George – $ 20,000 para desarrollar una nueva ordenanza de uso de alcantarillado

• Ciudad de Grand Coulee: $ 24,000 para un plan de instalación de aguas residuales

• Ciudad de Hamilton: $ 24,000 para un estudio de factibilidad de aguas residuales

• Ciudad de Kahlotus: $ 680,000 para mejoras en pozos y distribución de agua

• Condado de Lewis: $ 750,000 para instalaciones contra incendios y emergencias, y $ 24,000 para evaluación del estado del sistema de agua Vader

• Town of Lind – $ 750,000 para mejoras en el sistema de agua

• Ciudad de Mabton – $ 750,000 para perforar y equipar el pozo de suministro de agua # 7

• Ciudad de Metaline Falls – $ 735,000 para mejoras en la distribución de agua

• Ciudad de Nespelem: $ 24,000 para un plan de gestión de activos

• Ciudad de Okanogan: $ 24,000 para un informe de alternativas de restauración de diques

• Condado de Okanogan: $ 194,671 por conexión de alcantarillado al Refugio de cosecha de Oroville, y $ 24,000 por una evaluación de necesidades de vivienda

• Ciudad de Omak: $ 458,173 para mejoras en el sistema de aguas pluviales

• Ciudad de Raymond: $ 750,000 para una nueva instalación comunitaria del Centro Willapa

• Ciudad de Ritzville: $ 624,790 para mejoras del sistema de alcantarillado y $ 24,000 para un informe preliminar de diseño de recolección de alcantarillado

• Ciudad de South Bend: $ 750,000 para mejoras en la planta de tratamiento de agua

• Ciudad de Vader: $ 750,000 para mejoras en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales

• Ciudad de Westport: $ 750,000 para mejoras en el sistema de alcantarillado

• Ciudad de Winlock: $ 750,000 para mejoras en el sistema de distribución de agua

Estos fondos CDBG ayudan a aprovechar $ 13 millones adicionales de otros recursos estatales, federales y locales para cubrir los costos totales del proyecto. Más información, incluidos los costos totales del proyecto, está disponible en el sitio web de Comercio.