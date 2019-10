Las pistas de “Frozen 2” desveladas por los creadores de la cinta de Disney

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 30 sep (EFEUSA).- ¿Llegará un nuevo temazo como “Let it Go”? ¿Elsa buscará el amor? ¿Seguirá helado el reino de Arendelle? Los creadores “Frozen 2” adelantan, a dos meses de su estreno, algunas pistas de la segunda entrega de la historia que, estrenada en 2013, se convirtió en un clásico de Disney.

El cuento de las hermanas Elsa y Ana recorrió el mundo, tanto que a día de hoy es difícil dar con alguna persona que no haya escuchado nunca hablar de los poderes helados de la protagonista, del carismático Olaf o que no le suenen familiares los acordes de la omnipresente “Let It Go”.

El 22 de noviembre llegará la continuación de las aventuras de “Frozen” con su segunda parte, sobre la que Disney guarda secreto absoluto, aunque sus creadores han ido desvelando algunos detalles de la trama.

Para “Frozen 2”, Disney ha preparado una decena de composiciones que acompañarán los acontecimientos del reino de Arendelle.

El último tráiler de “Frozen 2”, desvelado hoy, incluye un fragmento del nuevo tema, que suena con multitud de arreglos, garra y mucha energía. Es posible que en unos meses suene en todas las esquinas donde los más pequeños -y no tanto- estén cerca.

Algunos consideraron que era todo un cambio de paradigma en las historias clásicas de Disney y otros rumorearon con la sexualidad de la princesa.

Para tomar inspiración, el equipo de diseñadores viajó a Noruega durante esta estación para recrear algunos paisajes en el universo imaginado de Frozen.