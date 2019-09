Homeless y crecimiento local

Por Horacio Ahumada. El Mundo US.

En esta ocasión hago una crítica constructiva a la falta de tomas rápidas de decisiones de los gobernantes locales junto al gobernador del estado de Washington. Empezando a decirles que son lentos como tortugas para tomar decisiones efectivas y rápidos, ya que a través del programa de radio he estado alentando a que ya no tomen decisiones que solo alivian por días la situación de los homeless o vagabundos en diferentes ciudades, no logro entender porque si somos tantos y ciudades que reciben miles de millones en impuestos no han podido para este ya grave problema tanto para esta gente necesitada, enferma y llena de adicciones a las drogas, pero sobre todo a nosotros como habitantes comunes y corrientes que ya no podemos disfrutar de parques y lugares turísticos porque los vagabundos mal olientes y sucios nos hacen sentir incomodos, más porque enfrente de las narices de policías y padres de familia, sacan los instrumentos para drogarse.

Seattle huele mucho a marihuana, orines y heces fecales, pero sobre todo el peligro de jeringas hipodérmicas y el mal sentimiento y alejamiento del mercado turístico.

No logro comprender que después de ver esto a diario y de ver programas especiales donde la policía dice que no pueden hacer nada ya que los vagabundos en su gran mayoría son muy adictos y con graves problemas mentales que necesitan un ayuda de verdad, no apoyarles o fomentarles su situación actual, sino buscarles una solución permanente, porque también debemos tomar en cuenta que cada día están llegando más al Peugeot Sound y también los Rv’s están invadiendo banquetas y vecindarios. Y las autoridades lentas en tomar decisiones importantes para todos. También las autoridades se están durmiendo en sus laureles, pues están dando permisos para la construcción de miles de departamentos, pero les importa un rábano lo que está pasando con el tráfico ya presente y futuro.

Seattle ya es considerada una ciudad de lo más terrible en su tráfico, el freeway I-5 sigue igual y la población creciendo, parece que se están esperando a que todo sea insoportable manejar a diario y entonces tomar decisiones, ya deberían de estar pensando en hacer un Freeway a la Highway 99, meterle más velocidad a la I-5 y la I-405, no es posible que siga con los señalamientos de 60 millas máxima, si no van a agrandarlas por lo menos que busquen velocidades de derecha a izquierda empezando con 60, luego 65, 70 y si se puede el HOV sea de 75 millas por hora, y sobre todo multar a aquellos que no respeten los carriles con las velocidades marcadas, tengo la información que el inicio de la construcción de la I-5 fue el 1 de Octubre del 1959, es decir vamos a llegar a los 60 años y yo la conozco desde hace 20 y veo que sigue 60 millas, la verdad que las autoridades siguen sin tomar decisiones importantes y las ciudades creciendo y creciendo, y no los veo adelantarse a los problemas en potencia de crecimiento. HE DICHO.