Combate Américas regresa a Guadalajara con una gran cartelera

Los Ángeles, (H+M Communications).– Combate Américas anunció su regreso a Guadalajara, Jalisco, México, con una gran cartelera de Artes Marciales Mixtas (MMA) el viernes, 27 de septiembre, en vivo por televisión para Estados Unidos a través de Univisión (12 a.m. ET/PT) y TUDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT) en el Foro Sur.

Con precios desde MX $300, boletos para Combate Américas están a la venta en SuperBoletos.com.

La pelea estelar de pesos plumas (145 libras) tendrá un clásico de México vs. Estados Unidos, cuando Horacio “The Punisher” Gutiérrez (5-3) de Guadalajara, haga su regreso a la jaula para medirse al norteamericano Chase “El Güero” Gibson (7-3).

“Tenemos una alineación repleta de algunas de las más excitantes nuevas estrellas en nuestro deporte, y un clásico México vs. USA en la pelea estelar para regresar a Guadalajara, una de las ciudades mexicanas favoritas de Combate Américas”, comentó Campbell McLaren, CEO de Combate Américas.

Gutiérrez de 28 años es un ex-competidor del reality show The Ultimate Fighter: Latinoamérica 2, y miembro del Valle Flow Striking de Chicago, bajo la tutela del reconocido entrenador Mike Valle.

Gibson (29), es el hermano gemelo de Cooper Gibson, peleador de Combate Américas, y también verá acción por primera vez en 2019 tras sufrir una lesión.

En su última pelea, el 4 de noviembre del 2018, Gibson obtuvo una victoria por TKO (puños) en el primer asalto ante Chris Chávez.

La pelea co-estelar de pesos gallos (135 libras) verá al explosivo striker Marcelo “Pitbull” Rojo (15-6) enfrentarse al versátil Víctor “El Periquito” Madrigal (8-2).

Rojo (31), nativo de Córdoba, Argentina, buscará regresar a la senda del triunfo tras caer por sumisión (triángulo de brazos) a manos de la superestrella John “Sexi Mexi” Castaneda en una dura batalla. El argentino venía en una racha de dos triunfos por nocaut en el primer asalto.

Madrigal, de Guadalajara, estará buscando su tercera Victoria consecutiva luego de someter (Mata León) a Christian Quiñónez y noquear a Zebenzui Ruiz el 26 de octubre 2018, y el 8 de marzo 2019, respectivamente.

En la pelea destacada de pesos pajas (155 libras), estarán peleadoras de México y Argentina. Saray Orozco (4-3) de Guadalajara, se enfrentará a Silvana “La Malvada” Gómez (6-2) de San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

En adición a los tres duelos estelares, Combate Américas anunció las primeras seis peleas preliminares, empezando con un choque de pesos moscas (125 libras), entre el invicto Axel Osuna (2-0) de Guadalajara, y el veterano Heinrich Wassmer (6-4) de Los Angeles.

También fue anunciado un choque de pesos completos entre Giovanni “Bam Bam” Sarran (6-3) de Lancaster, Calif. y Alejandro “Goliath” Solórzano (3-2) de Guadalajara.

Cristian Quiñónez (13-3) de Tijuana, B.C., México, se enfrentará a Mahatma “La Araña” Chit-Bala García Ávalos (9-8-1) de Tepic, Nayarit, México, en un choque de pesos gallos.

El invicto Bryan Arreaga (1-0) de Guadalajara se enfrentará a Rafael Espino (0-0) de Guadalajara en un duelo de pesos plumas.

Adonilton Muniz De Matos Silva (18-7) de Serrinha, Bahia, Brasil, se verá las caras con Federico Bettancourt (3-6) de Guadalajara en otra batalla de pesos gallos.

En un duelo de pesos gallos, Abigail Montes (0-0) de Guadalajara y Claudia Zamora (0-0) de Miami, Fla., harán su debut profesional.