El proceso de reclamos se abre en el caso de privacidad de $12M del Motel 6

SEATTLE — El Procurador General, Bob Ferguson, anunció hoy que el proceso de reclamaciones está abierto para más de 100,000 huéspedes cuya información privada divulgó la cadena nacional de hoteles Motel 6, sin su conocimiento ni consentimiento, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Estas personas son elegibles para recibir su porción de la resolución de $12 millones de la Oficina del Procurador General.



Los huéspedes que se alojaron en uno de siete establecimientos del Motel 6 en el estado de Washington entre el 1 de enero de 2015 y el 17 de septiembre de 2017 pueden ser elegibles por una restitución y pueden efectuar un reclamo en línea, a través de www.WashingtonMotel6Settlement.com. Los establecimientos son: Bellingham, North Everett, South Everett, South Seattle, South Tacoma y dos localidades de SeaTac.



Siempre y cuando hagan un reclamo, todos los huéspedes cuyos datos personales fueron entregados ilegalmente al ICE sin su conocimiento o consentimiento recibirán una parte de la restitución. El monto de restitución que reciba cada persona dependerá de una serie de factores, incluidos el número de reclamos y la gravedad de los daños sufridos debido a la conducta del Motel 6.



Las terceras compañías (AB Data y Centro de los Derechos del Migrante Inc.) que manejan el proceso de reclamos no forman parte del gobierno federal y no entregarán información a las autoridades de inmigración. Las personas que hagan un reclamo no necesitan revelar su estado migratorio ni pagar ninguna tarifa para participar.

El formulario para efectuar el reclamo está disponible en inglés y español