Disney despliega su poder con más de 20 estrenos para su servicio en internet

Anaheim. (EFE).- Disney demostró su poder como gigante del entretenimiento al anunciar más de 20 estrenos que acompañarán el lanzamiento de su nueva plataforma de contenidos Disney+, con la que entrará de lleno en la competencia contra Netflix, HBO y Amazon Prime.

Con un atracón inabarcable de novedades, Disney pisará fuerte en el mercado de los servicios de entretenimiento con su propio producto, que incluirá su catálogo íntegro de películas clásicas, más todas las producciones de las factorías Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y los canales para el público infantil.

Además, durante la celebración de la convención D23, en Anaheim (California), la compañía avanzó más de una veintena de nuevos estrenos, como series del universo Marvel y de la franquicia “Star Wars”, películas originales, “reality shows” y documentales.

El servicio estará disponible desde el 12 de noviembre en Estados Unidos y otros países entre los que aún no están España ni Latinoamérica, aunque próximamente se compartirán más fechas de llegada en nuevos territorios.

Además de las apuestas ya conocidas, como las series de “Star Wars”, “The Mandalorian”, “Rogue One” y “The Clone Wars”, Disney anunció que Ewan McGregor regresará como el personaje de Obi-Wan Kenobi en una producción cuyos detalles están aún por concretar.

También confirmó el retorno de Hillary Duff en una continuación de “Lizzie McGuire” y la vuelta de “High School Musical” en forma de serie.

Por su parte, el universo cinematográfico de Marvel contará con hasta 8 nuevas series que seguirán las aventuras de los superhéroes de la popular franquicia de cómics.

En la primera, “What If…?” (“¿Qué pasaría si…?”, en español), participarán casi todos los actores de Marvel para prestar su voz en una serie animada que inventará tramas y finales alternativos a las historias originales si algunas cuestiones hubieran sido de otra manera.

Otro estreno de este otoño, “The Falcon and the Winter Soldier”, seguirá varios eventos posteriores a los acontecidos en “Avengers: Endgame”, el final de la saga “Avengers” que se convirtió este año la película más taquillera de la historia.

Las superheroínas también tendrán protagonismo en Disney+ con “She Hulk” y “Ms. Marvel”.

“WandaVision”, “Loki”, “Hawkeye” y “Moon Knight” completan la oferta de novedades de Marvel en el catálogo del servicio.

Otra de las grandes sorpresas desveladas esta noche por Disney en California fue el regreso de “Lizzie McGuire”, la serie para adolescentes que marcó una etapa a principios de los años 2000 y que volverá convertida en una producción más madura protagonizada por la actriz del reparto original, Hillary Duff.

“Ella (Lizzie) es más mayor, ha crecido. Tiene su trabajo soñado, un chico y un apartamento en Brooklyn”, avanzó la propia Duff sobre el escenario.

Así, la trama se actualizará para recuperar al público milenial que creció con el personaje y con su versión en forma de breves dibujos animados.

De regreso también estará “High School Musical”, que más de diez años después del estreno de su primera película volverá con una serie que, precisamente, parte del éxito de la cinta protagonizada en 2006 por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

El musical original servirá de inspiración en el nuevo argumento de la serie en la que la nueva generación de jóvenes actores intentarán crear su propio musical en el instituto.

Los espectáculos de “The Muppets” también volverán a las pantallas con la plataforma de internet.

Además de esta y otras series, Disney+ incluirá estrenos de películas originales como la nueva versión de “The Lady and the Tramp” o una película con los personajes de “Phineas and Ferb”.

Los documentales llegarán de la mano de National Geographic, que convivirán con programas, como una competición entre familias para cocinar un plato que integrará el menú de los parques de Disney o formatos de humor, como un “show” en el que los creativos personajes de Pixar se integrarán en el mundo real y sorprenderán en piezas grabadas con cámara oculta.