Jean Todt celebra que México continúe con Fórmula Uno

México (EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, el francés Jean Todt, celebró que México continúe en el circuito de Fórmula Uno luego de superar la incertidumbre en el tema de inversiones para su realización.

El gobierno de la Ciudad de México anunció a mitad de la semana que el Gran Premio de México estaba asegurado tras acuerdos con empresarios para extender un contrato hasta el 2022.

“La inversión y el esfuerzo que se ha hecho para permitir que México mantenga la Fórmula Uno es un gran paso, algo agresivo y determinante que demuestra que para todos es importante tener en esta ciudad la carrera”.

El ex director de gestión deportiva de Ferrari, está de visita en México para afinar algunas cláusulas y detalles del contrato que se firmó por tres años más.

Debido al retraso en la confirmación para la temporada 2020 todavía no se tiene la fecha de cuándo se correrá el Gran Premio de la Ciudad de México. En los próximos días se dará a conocer el calendario aunque se tiene contemplado que el Autódromo de los hermanos Rodríguez estará recibiendo a los mejores pilotos del mundo a principios de noviembre del 2020.

En cambio, el Gran Premio de México de 2019 se realizará del 25 al 27 de octubre y Todt resaltó la importancia de esta carrera.

“Está es una plaza vital para todos, me alegra que los mexicanos sigan teniendo el evento de mayor relevancia así como también la Fórmula E y otras categorías, no por nada ha sido la mejor en organización cuatro años seguidos”, apuntó.

En referencia que para los mexicanos el Gran Premio de México es considerado un deporte de élite con difícil acceso debido a los altos precios de las entradas, el Presidente de la FIA lo reconoció, pero al mismo tiempo sustentó que hay un apasionamiento por los autos.

“Es elitista para los equipos que compiten porque sólo existe un espacio para 10 escuderías y 20 pilotos, es difícil entrar a la Fórmula Uno. Sin embargo es abierto a cualquier persona que quiera involucrarse y seguir el campeonato mundial. Este es uno de los eventos alrededor del mundo que más aficionados convoca”, opinó.

Todt manifestó que le gustaría que se evolucione en la penetración del automovilismo para que los aficionados no solo lo observen por televisión.

“Cada vez hay que votar hacia otros medios de comunicación que hagan llegar la pasión por los autos. En ese sentido me deja contento el trabajo duro que ha hecho México como punta de lanza en Latinoamérica para la Fórmula Uno, el esfuerzo ha sido mucho y ha valido la pena”, concluyó.