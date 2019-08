Ni Dora ni el cine de terror pueden con “Fast & Furious”

Los Ángeles, 12 ago (EFEUSA).- Ni el cine de terror con “Scary Stories to Tell in the Dark” ni la apuesta infantil de “Dora and the Lost City of Gold” pudieron con “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, que este fin de semana volvió a ocupar el número uno de la taquilla nacional.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, “Hobbs & Shaw”, el primer “spin-off” (cinta derivada) de “Fast & Furious”, se anotó este fin de semana 25,4 millones de dólares mientras que en todo el mundo su recaudación acumulada asciende ya a 332,6 millones.

Con maneras completamente opuestas de ver la vida, Hobbs (Dwayne Johnson) y Shaw (Jason Statham) deberán superar sus diferencias y unir fuerzas para detener a Brixton (Idris Elba), un poderoso villano modificado genéticamente y que planea hacerse con una arma peligrosísima.

La medalla de plata fue para “Scary Stories to Tell in the Dark”, película de terror producida por Guillermo del Toro y que logró un notable resultado en su estreno en el país con 20,8 millones de dólares.

Con un joven reparto no muy conocido para el gran público, este filme del director noruego André Øvredal, que adapta los relatos escritos por Alvin Schwartz e ilustrados por Stephen Gammell, se centra en un grupo de adolescentes que ven cómo las historias que han leído en un libro que encontraron en una casa abandonada comienzan a hacerse realidad.

La nueva versión de “The Lion King” completó el podio al conseguir 20 millones de dólares, en tanto que su recaudación total a escala internacional supera ya los 1.334 millones.

El emocionante y épico enfrentamiento en la sabana entre el león Simba y su malvado tío Scar da forma a esta película dirigida por Jon Favreau y en cuyo doblaje han participado, en su versión original, artistas como Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor.

Como “Scary Stories…”, también tuvo un buen desembarco en la pantalla grande este fin de semana “Dora and the Lost City of Gold”, primer filme sobre la famosa exploradora infantil y que obtuvo 17 millones de dólares en su estreno.

Rodeada de otros actores latinos como Eva Longoria, Eugenio Derbez o Michael Peña, la estadounidense de origen peruano Isabela Moner interpreta a Dora en esta cinta en la que la joven heroína debe emprender una nueva aventura en busca de una legendaria ciudad prehispánica para poder así rescatar a sus padres.

Por último, “Once Upon a Time… in Hollywood”, la nueva propuesta del cineasta Quentin Tarantino, consiguió 11,6 millones de dólares.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie encabezan el estelar elenco de esta cinta que ofrece una mirada entre nostálgica y ligeramente crítica al Hollywood de finales de los años 60 con los espeluznantes asesinatos de Charles Manson y la secta “La Familia” como telón de fondo.