La mitad de votantes demócratas ha cambiado de preferencias

Los Ángeles, 29 jul (EFEUSA).- La mitad de los electores estadounidenses registrados como demócratas cambió de candidato preferido para las elecciones primarias desde el pasado abril, aunque el ex vicepresidente Joe Biden sigue en cabeza con un 28 % de apoyo, reveló este lunes una nueva encuesta.

“Este hallazgo es otra indicación de la fluidez de esta carrera antes de la segunda ronda de debates”, explicó en un comunicado la directora de encuestas del Centro de Investigación Económica y Social de la Universidad del Sur de California (USC), Jill Darling.

“Está claro que muchos votantes todavía no están decididos”, agregó.

La nueva encuesta, realizada por el centro Dornsife de la USC y el diario Los Angeles Times, muestra a Biden en la delantera, con un punto porcentual más de apoyo que en abril, mientras que el segundo lugar se lo disputan los senadores Kamala Harris de California, Elizabeth Warren de Massachusetts y Bernie Sanders de Vermont.

Con relación al sondeo realizado en abril el apoyo a Harris y Warren va en aumento, tres y seis puntos, respectivamente, y la intención de voto se sitúa en ambos casos en un 10 %.

Por el contrario, disminuye cinco puntos el apoyo a Sanders, que se queda en el 11 %.

Según el sondeo, Biden también mantiene el primer lugar entre los votantes que se mostraron decididos tanto en la encuesta de abril como en la actual, en segundo lugar está el senador Sanders, sin embargo, los dos pierden entre los electores indecisos.

Robert Shrum, director del Centro Dornsife de USC dijo que “lo que sostiene a Biden (en el primer lugar) es la percepción de que puede ganar las elecciones”.

La encuesta reveló que el 55 % de los electores registrados como demócratas cree que el ex vicepresidente tiene la mejor oportunidad de ganar al presidente Donald Trump.

En ese porcentaje se incluye aproximadamente un tercio de los partidarios de Harris, Sanders y Warren, que opinan que Biden, no su propio candidato, tiene mejor oportunidad de ganar.

Los aspirantes demócratas se enfrentan desde mañana martes en Detroit a la segunda ronda de debates de cara a las primarias, que comenzarán a realizarse en febrero de 2020.

Las elecciones presidenciales están fijadas para el 3 de noviembre de ese año.

Michael Murphy, director del Centro para el futuro político de USC, advirtió en el comunicado que los debates sacuden la carrera presidencial pero hay que esperar hasta las primeras asambleas estatales porque “ese es el maremoto que realmente sacude las cosas”.

Las asambleas demócratas de Iowa son las primeras primarias en la nación, y se llevarán a cabo el 3 de febrero de 2020.

La encuesta se realizó del 12 al 25 de julio entre 1.827 votantes en todo el país que dijeron que esperaban votar en una primaria demócrata, incluidos 1.520 que también participaron en la anterior encuesta en abril.