El Gobierno presiona a Guatemala con amenaza de “prohibición de viaje”

Washington, 25 jul (EFEUSA).- El Gobierno está investigando, entre otras medidas, la posibilidad de imponer una “prohibición de viaje” a Guatemala para presionarle a alcanzar un acuerdo que lo convierta en un “tercer país seguro” para los inmigrantes que buscan asilo, dijeron hoy medios locales.

Según la Radio Pública Nacional estadounidense (NPR), que cita a una fuente de la Casa Blanca, la Administración del presidente Donald Trump está considerando ejercer con Guatemala la autoridad que tiene el Ejecutivo de prohibir la entrada al país de personas que considera perjudiciales para los intereses nacionales.

“Si Guatemala no toma medidas significativas para ayudar a proteger nuestras fronteras, entonces, por supuesto, veremos todo tipo de soluciones a la grave crisis que enfrentamos”, declaró el funcionario, citado en su web por NPR.

El portavoz, que no fue identificado, mencionó entre las alternativas la prohibición de viaje o “acciones significativas en remesas y/o aranceles”.

El martes pasado, Trump amenazó a Guatemala con “vetos, aranceles e impuestos a las remesas”, al acusar a ese país de haber roto un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un “tercer país seguro”.

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EE.UU., algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario Acuerdo de Tercer (País) Seguro”, aseguró el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

También el principal asesor para Latinoamérica del presidente Trump, Mauricio Claver-Carone, aseguró el martes en una entrevista con Efe que podría sanciona a los congresistas de Guatemala que, a su juicio, han obstaculizado el acuerdo para hacer de esa nación un “tercer país seguro”

El pasado 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo provisional para que ese país no se convierta en un tercer país seguro para migrantes, acuerdo que negocia la nación centroamericana con Estados Unidos.

El fallo se conoció el mismo día en el que el Gobierno de Guatemala anunció la reprogramación de una reunión que el presidente de ese país, Jimmy Morales, tenía prevista con Trump en la Casa Blanca.

Tras las amenazas de su homólogo estadounidense, Morales presentó el martes una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad para revertir ese amparo provisional.

Morales advirtió de que la decisión de la Corte atenta “contra de la Constitución y el mandato presidencial” y “pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos.

El pasado 7 de junio, EE.UU. y México alcanzaron un acuerdo que detuvo la amenaza de Trump de imponer aranceles a los productos de su vecino, y que, además del despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, prevé que ese país acoja a migrantes que esperan resolver su solicitud de asilo.