Cristiano Ronaldo no se enfrentará a un juicio por violación en Las Vegas

Washington (EFE).- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo no se enfrentará a un juicio por delitos de violación en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) porque la Fiscalía local ha decidido cerrar el caso.

La Fiscalía del condado de Clark, con jurisdicción sobre Las Vegas, anunció hoy que las acusaciones contra el futbolista “no pueden probarse sin que haya lugar a dudas”, tal y como requiere la ley; y por tanto decidió poner fin a la investigación.

Cristiano había sido acusado de un crimen de violación por la modelo estadounidense Kathryn Mayorga.

De acuerdo con la versión de Mayorga, en 2009, Cristiano se encontró con Mayorga en una discoteca de Las Vegas y acabó invitándola a una fiesta en su suite.

Allí abusó de la modelo mientras ella la imploraba que parara, según la demanda interpuesta por la acusación contra Cristiano.

Frente a ello, el deportista luso ha negado las acusaciones y, en palabras de su abogado, Peter Christiansen, lo sucedido en Las Vegas fue “de mutuo acuerdo”.

En un comunicado, la Fiscalía del condado de Clark detalló hoy que Mayorga -a la que identifica con la “V” de víctima- llamó por teléfono a la Policía de Las Vegas para denunciar que había sido víctima de una violación.

Esa llamada se produjo en 2009, cuando la modelo supuestamente coincidió con el futbolista en el hotel Palms Hotel and Casino, tal y como supuestamente mostraron imágenes difundidas por medios de comunicación en octubre del año pasado.

Cuando Mayorga sufrió la agresión, la Policía de Las Vegas se desplazó a un hospital donde estaba recibiendo atención médica y le preguntó por el autor de la agresión; pero la modelo se negó a identificar al culpable y tampoco detalló dónde se había producido el incidente, de acuerdo a la Fiscalía.

Como resultado, la Policía no pudo recolectar pruebas suficientes y, sin saber el nombre del autor del crimen, cerró el caso.

Posteriormente, en 2010, Mayorga y Cristiano llegaron a un acuerdo extrajudicial mediante el cual el futbolista pagó 375.000 dólares a la modelo para que guardara silencio, según figura en una demanda civil interpuesta posteriormente.

En su comunicado, la Fiscalía del condado de Clark destacó que, durante ocho años, “las autoridades no supieron nada más de la víctima en relación con el crimen y su autor”.

Sin embargo, en agosto de 2018, Mayorga contactó a la Policía de Las Vegas y pidió que se reabriera la investigación sobre el incidente que había sufrido en 2009.

En ese momento, Mayorga aseguró que Cristiano -cinco veces ganador del Balón de Oro y actualmente en el Juventus italiano- era la persona que supuestamente la había agredido.

Entonces, la Policía de Las Vegas reabrió el caso y, el 8 de julio de 2019, le pidió a la Fiscalía del condado de Clark que investigara.

Ahora, poco más de dos semanas después de esa solicitud, la Fiscalía del condado de Clark ha decidido cerrar la investigación y no presentar ningún cargo contra el futbolista.