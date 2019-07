Comisión DDHH ve incumplimiento de ley por el órgano de refugiados de México

México, 2 jul (EFE).- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) incumplió con la ley al no garantizar la protección de 112 personas solicitantes de refugio entre 2017 y 2018, informó este martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un boletín, la CNDH anunció que envió una recomendación al coordinar de la instancia, Andrés Alfonso Ramírez Silva, “por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de la niñez, en agravio de 112 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”.

La CNDH acreditó que durante 2017 y 2018, 112 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comar.

Pero está autoridad “transgredió su derecho a la seguridad jurídica y legalidad al no cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”.

Así, hubo “omisión” y “dilación” entre la presentación de la solicitud de las personas y la determinación sobre su admisión, al tardar entre uno y ocho meses para determinar si era admitida o no la petición.

En este tiempo, las personas permanecieron en el país sin “documento alguno”.

“También acreditó que a pesar de que los solicitantes dieron respuesta en tiempo y forma a la prevención que les hizo la Comar, ésta no resolvió si admitía o no su solicitud”, continuó el comunicado.

“Este organismo nacional evidenció la omisión y dilación en realizar en forma personal las entrevistas de elegibilidad y de asistencia institucional a los solicitantes”, subrayó.

Por ello, la CNDH recomendó al coordinador general de la Comar reparar los daños causados a las 112 víctimas, incluyendo atención psicológica y asesoría jurídica en términos de la Ley General de Víctimas.

La CNDH también envió copia de esta recomendación a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, solicitando realizar los cambios legislativos, estructurales y de presupuesto para dotar a la Comar de la infraestructura necesaria.

Desde mediados de octubre del año pasado, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- cruzan México con el objetivo llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos en caravana para mayor seguridad.

A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.

Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo ‘in extremis’ para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos -más de 20.000- de las fuerzas mexicanas y la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.

La cifra de deportaciones en México aumentó un 32,7 % en junio con respecto al mes de mayo, pasando de 16.507 a 21.912 extranjeros devueltos por las autoridades a sus países de origen.