¿En qué trabaja Donald Trump?

Por Horacio Ahumada.

Cualquier empresa despediría inmediatamente a un Director General cuando no cumple con sus funciones asignadas, generalmente el nombramiento es supervisado por el consejo de administración de una gran empresa, pero más lo despediría si el Director General nombrado se trae a su familia a trabajar con el sin permiso de sus superiores. Ahora preguntome yo, que es lo que está pasando en este país donde realmente tenemos un presidente que ni cumple con lo prometido cuando era candidato de entre unos quince aspirantes y el voto electoral y no el voto general le dio ese puesto, que es el puesto ejecutivo más importante de este país y porque no decirlo también, del mundo entero., Entonces se equivocaron los sistemas de elección al decidirse por el presidente actual, que ni cumple y que ni trabaja. Porque los que lo escogieron y lo que no lo escogió no reciben su reporte diario laboral, en otras palabras, no sabemos ni el horario, ni las actividades diarias de nuestro presidente constitucional. Además, creo que los electores tenemos todo el derecho de saber qué hacer y qué horas ocupa en trabajar nuestro primer empleado público de la nación. A poco nos avisó que tendría como sus asesores principales a su hija y a su yerno, sabemos que no, ya que en la mayoría de los gobiernos mundiales eso está muy prohibido, pero a nuestro presidente eso le importa un comino, tanto así que la sentó en medio de la fotografía de los veinte mandatarios allá en Japón, este fin de semana que acaba de pasar, y el mundo se queda callado, pero nosotros no, eso está muy mal y nadie veo que mueva un dedo en contra, sobre todo de los poderes legislativo y judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, de verdad no lo entiendo, que alguien experto me lo explique. Cuando uno tiene un trabajo ejecutivo hay que cumplir con actividades diarias, mensuales y anuales, nada más voy a tocar actividades diarias, en fin de 8:00 AM a 5 PM, horario normal de 8 horas de trabajo en este país, deberían informarnos el horario de actividades diarias de nuestro servidor público y digo público porque el puesto es para servir a la gente y no a sí mismo. Ok si no lo hace luego entonces este gobierno no es democrático es privado ya que ha de pensar que nosotros no somos los dueños de este gran país y no nos merecemos que nos estén informando, y como lo dije anteriormente debería seguir el ejemplo de trabajo e informes diarios de nuestro presidente en México, nada más para que agarre la onda de hacer las cosas como se deben, imagínense otra vez la gran empresa que contrata Director General cuando es llamado a dar su informe y este lo hace cuando le dé su regalada gana, simplemente seria despedido, pero este presidente hace lo mismo y ahí sigue, no entiendo porque Trump sigue en el puesto y porque le permitimos que meta a su familia en donde no deben estar. AHÍ LA DEJO.