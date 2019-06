México y países de Centroamérica y el Caribe unen fuerzas contra el sargazo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cancún, (México) (EFE).- México y 12 países de América Central y el Caribe acordaron integrar esfuerzos para combatir el arribo del sargazo a sus costas al concluir este jueves un Encuentro de Alto Nivel en Cancún, balneario del estado mexicano de Quintana Roo.

Durante la cumbre del sargazo, los 13 países anunciaron un ambicioso programa de cooperación regional de protección ambiental que tendrá como base la creación de protocolos y el intercambio de información mediante un portal en internet.

En un comunicado donde enumeraron 26 acuerdos y propuestas, establecieron un plan de trabajo que culminará con una reunión en octubre próximo en Guadalupe, una isla caribeña que es territorio francés.

Acordaron trabajar en la creación de un “mecanismo de gobernanza” que se encargará de atender el tema del sargazo desde un punto de vista regional.

Los países llevarán el tema del sargazo ante el Convenio de Biodiversidad Biológica (CBD) con el objetivo de buscar aterrizar políticas internacionales sobre este asunto.

El problema del sargazo se debe a la falta de información, el desconocimiento del fenómeno y los mitos y vacíos que dificultan la atención del problema, señalaron los investigadores estadounidenses James S. Franks y Donald Johnson. de la Universidad del Sur de Mississippi, en una conferencia previa a la clausura.

Johnson sostuvo que hay muchas preguntas sin resolver e incluso frustración entre la comunidad científica ante la magnitud del problema en la región del Caribe; “es una gran mancha que crece exponencialmente, con un patrón cíclico que se repite cada dos años, con mayor intensidad”, señaló.

Franks detalló que el sargazo que afecta la región proviene de África y no de Brasil, como se pensó inicialmente, y aunque las corrientes marinas provocan concentraciones mayores en el Caribe, igual afecta a continentes como Europa y Asia.

“Hay características del sargazo que son un verdadero misterio para la ciencia, es un organismo asexuado que con solo dividirse le permite formar una nueva y enorme masa que tiene la capacidad de duplicar su tamaño en unos cuantos días”, indicó.

Alejandra Navarrete, asesora legal internacional de Ocean Foundation, destacó que el encuentro de Cancún permitirá homologar criterios y compartir información.

“Hay países muy avanzados, por ejemplo México, Colombia, Costa Rica, Martinica, que tiene un sistema de información geográfica muy avanzado sobre seguimiento del sargazo, pero hay otros que no tienen nada”, apuntó.

El hidrobiólogo Esteban Amaro, de la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún, consideró que ya es tiempo de que la región del Caribe atienda el problema del sargazo de una manera más real y efectiva. “Hay que tomarlo en su justa dimensión y su justa dimensión es que es un problema titánico”, aseguró.

El especialista pidió a los países afectados atender el problema de forma puntual y no sólo desde el enfoque turístico, pues considera que las afectaciones ambientales son más graves de lo que se pensó inicialmente.