La única clínica que practica abortos en Misuri abrirá mínimo hasta agosto

Washington, 28 jun (EFEUSA).- La única clínica que practica abortos en el estado de Misuri recibió hoy una autorización administrativa para permanecer abierta por lo menos hasta agosto, mientras se resuelve una disputa sobre su licencia.

La Comisión de Audiencias Administrativas de Misuri emitió un fallo este viernes que permite a la organización Planned Parenthood, que dirige ese centro, continuar realizando abortos sin licencia estatal, que está pendiente de ser renovada.

“Nos sentimos aliviados de tener este indulto de último momento, lo que significa que los pacientes pueden continuar accediendo a un aborto legal y seguro en Planned Parenthood en San Luis por el momento”, señaló la doctora Colleen McNicholas en un comunicado emitido por Planned Parenhood.

Los funcionarios estatales de salud anunciaron el viernes pasado que no renovarían la licencia, citando supuestas violaciones de las leyes del estado, pero un juez dictaminó que la clínica podría permanecer abierta hasta hoy, cuando se esperaba que el panel administrativo interviniera en el caso.

Planned Parenthood denunció a finales de mayo que seguramente tendría que cancelar los servicios de aborto porque el Gobierno estatal se niega a renovar su licencia, algo que podría convertir a este estado en el único de todo el país donde no hay acceso a esta prestación médica.

El grupo demandó entonces al estado de Misuri para tratar de impedir que el centro dejase de practicar abortos a partir de esa semana, cuando caducaba en principio su licencia.

Finalmente el acceso legal al aborto en ese estado quedó la semana pasada en manos de un juez estatal, después de que las autoridades privaran de su licencia a la clínica.

Si el juez no ordena al estado renovar la licencia de la clínica ubicada en San Luis, el estado de Misuri se convertirá en el primero de todo el país donde no habría acceso legal al aborto desde 1973, cuando el Tribunal Supremo legalizó ese servicio médico en la nación.

Las restricciones legales impuestas en Misuri a las clínicas que practican abortos han provocado el cierre de cuatro en el estado desde 2008 y han dejado con una única opción, el centro de San Luis, a más de un millón de mujeres en edad reproductiva en ese territorio del tamaño de Uruguay.

Como Misuri, otros cinco estados en el país han regulado el aborto hasta el punto de que solo queda una clínica que los practica en su territorio.

Si la clínica de San Luis perdiera su licencia, las pacientes de la zona podrían ir a otro centro que practica abortos a apenas 20 kilómetro, ya en Illinois y bajo una legislación más favorable a ese servicio, pero la pérdida del acceso legal en todo un estado marcaría un precedente a nivel nacional.