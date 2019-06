La imagen de un padre y su hija ahogados refleja la crisis migratoria en EE.UU. y México

Tweet on Twitter

Tucson (EE.UU.), 26 jun (EFE).- La impactante imagen de un padre y su hija ahogados al intentar cruzar el río Bravo puso al desnudo una vez más la crisis humanitaria que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México, donde siguen apareciendo muertos, con el hallazgo este miércoles de una mujer en cercanías a ese afluente.

La imagen del salvadoreño Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y su pequeña hija Valeria, de tan solo 23 meses de edad, flotando boca abajo en la orilla del lado mexicano se ha convertido en el símbolo de una crisis humanitaria que empeora día a día.

La oficina del Alguacil del condado de El Paso (Texas) no ha confirmado si la joven mujer hallada hoy en un canal en el área de San Elizario/Clint, cerca al río Bravo, es una inmigrante, pero se teme que engrose la cifra de muertos en la frontera con México, entre ellos cinco niños en las últimas semanas.

John Michael Torres, del grupo pro derechos de los inmigrantes La Unión del Pueblo Entero (LUPE), explicó a Efe que la muerte del padre y su hija en el río no fue una “sorpresa” para él, pues estos sucesos lamentablemente se producen demasiado a menudo.

El obispo Mark J. Seitz, de la Diócesis de El Paso y el clero de la Diócesis de Ciudad Juárez (México), hicieron hoy miércoles un llamado a una jornada de oración y encuentro con migrantes este jueves en respuesta a “los recientes eventos y acciones tomadas para criminalizar la migración en la frontera de Estados Unidos y México”.

Entre tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió este miércoles a la tragedia del padre y su hija que pudo haberse evitado con un cambio de ley permitido por los demócratas.

Además de las muertes, principalmente por ahogamiento en el Río Bravo o por deshidratación, estás familias inmigrantes están sometidas a todo tipo de dificultades y abusos.

Aquellos que logran entrar al país están enfrentando el hacinamiento en centros de detención, la separación de familias y la detención de menores que están siendo llevados a lugares que no reúnen las condiciones necesarias y donde pueden ser víctimas de abusos, según han denunciado organizaciones pro inmigrantes.