Manny Pacquiao, enfrenta al invicto Keith Thurman en la pelea por el título mundial de peso Wélter

Tweet on Twitter

Share on Facebook

DENVER (HISPANIC PR WIRE) – Manny “Pac Man” Pacquiao, único boxeador del mundo campeón en ocho divisiones, senador filipino y frecuente campeón de peso wélter de la WBA, regresa para enfrentar al supercampeón invicto de peso de la WBA Keith “One Time” Thurman en un impresionante duelo de 66,5 kilos que se transmitirá en vivo el sábado 20 de julio desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Con su velocidad, su potencia y sus tremendas destrezas, Thurman representa al retador más peligroso que Pacquiao, futuro miembro del Salón de la Fama, haya enfrentado en sus últimos combates. Sin duda, esta álgida pelea dejará al ganador muy cerca de la cima de una de las divisiones más interesantes y llenas de talento del boxeo.

Las entradas para “Pacquiao vs. Thurman” ya pueden comprarse en línea en www.FathomEvents.com o en las boleterías de las salas participantes.

La transmisión en vivo de “Pacquiao vs. Thurman“, presentada por Fathom Events, Premier Boxing Champions y FOX Sports, será el sábado 20 de julio a partir de las 9.00 p.m. ET / 8.00 p.m. CT / 7.00 p.m. MT / 6.00 p.m. PT / 5.00 p.m. AK / 3.00 p.m. HI. Los aficionados al boxeo de todo Estados Unidos podrán disfrutar de este evento en más de 175 salas de cine seleccionadas de la red Digital Broadcast Network (DBN) de Fathom. La lista completa de salas puede consultarse en el sitio web de Fathom Events (salas y participantes sujetos a modificaciones).

Pacquiao (60-7-2, 39 KO), el oriundo de la provincia Sarangani de Filipinas tres veces Boxeador del Año y Boxeador de la Década de la Boxing Writers Association of America, es el único diputado y senador en haber ganado un título mundial. La trayectoria de Pacquiao como boxeador ostenta victorias sobre por lo menos siete miembros actuales y futuros del Salón de la Fama: Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Miguel Cotto, Shane Mosley y Juan Manuel Márquez.En su última pelea, el 19 de enero, Pacquiao hizo una actuación clásica contra Adrien Broner, campeón de cuatro divisiones, con una decisión unánime en el round 12 de la 70ma pelea de su ilustre carrera. Fue su primera pelea en Estados Unidos en dos años. Antes de eso, había anotado un impactante knockout contra Lucas Matthysse para ganar su versión del campeonato de peso wélter de la WBA en Malasia, el pasado 15 de julio.

A sus 30 años, Thurman (29-0, 22 KO) es el campeón de peso wélter que más tiempo lleva de reinado, desde que su victoria por knockout técnico contra Diego Chaves le valiera el título en 2013. A partir de entonces, defendió su puesto con éxito ocho veces y se convirtió en campeón unificado de peso wélter al derrotar a Danny Garcia por decisión dividida y obtener el título del WBC. Thurman estuvo fuera del cuadrilerato por casi dos a os debido a lesiones antes de volver en un enero con una victoria en una pelea muy disputada contra Josésito López. Sus potentes puñetazos le granjearon el apodo One Time (“Una Vez”).