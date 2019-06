Jamaica pasa a cuartos como líder, Curazao se clasifica por primera vez

Houston, 26 jun (EFE).- Las selecciones de Jamaica y Curazao, como primera y segunda respectivamente, pasaron a los cuartos de final de la decimoquinta edición de la Copa Oro, tras la conclusión de la tercera jornada del Grupo C que se disputó en el Banc of California de Los Angeles.

El primer partido dejó un empate 1-1 milagroso logrado por Curazao cuando en el tiempo de descuento, en el minuto 90+3, el defensa Juriën Gaari sorprendió al arquero de Jamaica Andre Blake y marcó de potente disparó el gol que iba a valer la primera clasificación de su país a los cuartos de final en la Copa Oro.

Curazao, que llegó al torneo más importante de selecciones de la Concacaf sin haber conseguido un gol ni una victoria, logró el sueño de estar entre los ocho mejores equipos de la región, con cuatro puntos, dos tantos marcados y dos encajados, balance que al final fue la que le dio el pase a la fase de eliminación directa.

Jamaica, que pudo haber sentenciado el partido a su favor por las claras oportunidades de gol que tuvo, además del tanto del delantero Shamar Nicholson que significó el 1-0 en el minuto 14, logró su objetivo de pasar a los cuartos y además hacerlo como líder el Grupo C.

Ahora los Reggae Boyz, quienes superaron a sus colegas del Caribe con 17 tiros a puerta por 11 y perdieron tres claras oportunidades de gol, esperarán a conocer quien será su rival el próximo domingo en cuartos de final, que saldrá del resultado que deje este miércoles el duelo entre Estados Unidos y Panamá.

El segundo partido de la jornada tuvo como protagonistas a las selecciones de Honduras y El Salvador, un clásico del fútbol centroamericano, que para el primer equipo no tenía más valor que el salvar el honor de conseguir los primeros puntos en lo que va de torneo después de sufrir dos derrotas sorpresas que lo dejaron eliminado.

Todo lo contrario de lo conseguido por El Salvador, que llegó con cuatro puntos y la posibilidad de pasar a los cuartos con un empate o victoria ante Honduras.

Nada de eso sucedió. El Salvador, que aguantó la primera parte con el empate a 0-0, en la segunda se vino abajo al perder por 4-0 y quedar eliminado de la competición en favor de Curazao, que acabó con mejor diferencia de goles (2-2) por 1-4 de la “Selecta”, que el duelo entre ambos equipos en el primer partido, la selección centroamericana venció 1-0.

Honduras, que abrió el marcador al minuto 59 por mediación de Jorge Álvarez, y siguió con los de Rubilio Castillo (m.65), Bryan Acosta (m.75) y Emilio Izaguirre (m.90), consiguió la victoria del honor y de la recuperación de su mejor imagen de cara al futuro del nuevo proyecto que ha comenzado a construir el entrenador uruguayo Fabián Coito.