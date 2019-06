Brasil trabaja con todos sus efectivos antes de recibir a Paraguay

Porto Alegre (Brasil), 26 jun (EFE).- En medio del frío, la selección brasileña entrenó este miércoles con todos sus efectivos antes de enfrentarse mañana jueves a Paraguay en el Arena do Gremio de Porto Alegre, en el primer cruce de cuartos de final de la Copa América.

La temperatura ha caído drásticamente en las últimas 24 horas en la capital del estado brasileño de Río Grande do Sul y hoy los jugadores de la Canarinha se ejercitaron en el campo de entrenamiento del Gremio con una sensación térmica que sobrepasaba por poco los 10ºC.

Como ya ocurrió en el segundo partido de la fase de grupos en el Arena Fonte Nova de Salvador, Brasil renunció a entrenar sobre el césped del Arena do Gremio para preservar su delicado estado.

La cancha, donde se han jugado ya tres partidos de esta Copa América y, además del partido de mañana, albergará una de las semifinales, ha sido objeto de duras críticas por parte de técnicos y jugadores de otras selecciones, entre ellos el astro argentino Lionel Messi.

Paraguay tampoco reconoció este miércoles la cancha del Arena do Gremio.

En el plano deportivo, el tercer portero de Brasil, Cássio Ramos, trabajó con normalidad con el resto del grupo una vez superadas las molestias en la zona de la cadera que arrastraba por una mala caída durante la sesión del pasado domingo.

El seleccionador brasileño, Tite, apostará previsiblemente por repetir el equipo titular que humilló a Perú (0-5) en la última jornada de la fase de grupos, con el único cambio obligado de Casemiro, baja por sanción, por Fernandinho.

La ausencia del centrocampista del Real Madrid es un factor importante en la eliminatoria, pues de los 39 partidos que ha dirigido Tite con la selección brasileña solo ha perdido dos y en ninguno de ellos estuvo el camisa 5.

Con todo, Brasil podría salir ante Paraguay con un once formado por Alisson, en portería; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis, en defensa; Fernandinho, Arthur y Philippe Coutinho, en el centro del campo; y Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino, en la punta del ataque.

Las dos últimas veces que ambas selecciones se cruzaron en una eliminatoria de Copa América fue en los cuartos de final de Argentina 2011 y Chile 2015 con victoria, en ambas ocasiones, para el combinado guaraní en la tanda de penaltis.

El ganador del Brasil-Paraguay se enfrentará en semifinales al vencedor del Venezuela-Argentina el próximo 2 de julio en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.