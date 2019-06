Empleados de Google piden que se excluya a la empresa del desfile del Orgullo

San Francisco, 26 jun (EFEUSA).- Casi un centenar de empleados de Google, de su matriz Alphabet y de Youtube pidieron hoy a los organizadores del desfile del Orgullo de San Francisco (California), uno de los más icónicos del mundo, que excluyan a la compañía de las celebraciones.

Los trabajadores consideran que la empresa no ha respondido adecuadamente a sus peticiones para “mejorar sus políticas y prácticas en relación al trato de las personas LGBTQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y “queer”, es decir, que no se ajustan a los patrones de género)” ni al “acoso y odio” que sufren en Youtube y otras plataformas de Google.

“Sentimos que no tenemos más alternativa que pediros que rechacéis la incapacidad de Google para apoyar a nuestra comunidad mediante la revocación de su patrocinio del desfile del Orgullo, así como de su representación en el mismo”, indicaron los empleados en una carta abierta publicada en la web Medium.

La misiva recibió el respaldo de cerca de cien trabajadores, que firmaron con sus nombres y apellidos, y va dirigida a Jacquelene Bishop, presidenta del Orgullo de San Francisco, así como al resto de miembros de la junta de directores y a la responsable de patrocinios del evento, Lisa Williams.

“Hemos considerado la posibilidad de que nuestro empleador nos castigue por firmar esta carta o de que quienes apoyan a estos acosadores nos ataquen personalmente. Pese a estos riesgos, sentimos el deber de alzar nuestra voz”, apuntaron los trabajadores.

Al poco de hacerse pública la carta, los organizadores del Orgullo en San Francisco respondieron con un comunicado en el que avalaron la presencia de Google en el desfile y aseguraron que la empresa se ha mostrado “dispuesta a escuchar las críticas y está trabajando para desarrollar las políticas apropiadas”.

A mediados de junio, la consejera delegada de Youtube (propiedad de Google), Susan Wojcicki, tuvo que pedir disculpas a la comunidad LGBTQ por la polémica desatada por la respuesta de la empresa a la denuncia de un periodista estadounidense que había recibido insultos homófobos repetidamente por parte de un popular “youtuber”.

La reacción de la compañía fue que esos insultos no constituían una “violación de los términos de uso” del portal, lo que generó un gran número de quejas por parte de la comunidad LGBTQ en internet, que opinaba que con su respuesta Youtube estaba admitiendo que permitía “el acoso” a una persona por su tendencia sexual.

El desfile del Orgullo de San Francisco se celebrará este domingo por las calles del centro de la ciudad californiana, una urbe de referencia a nivel mundial en la lucha por los derechos de esta comunidad.

La sede de Google se halla en Mountain View (California), a 64 kilómetros de San Francisco, y la compañía dispone de oficinas con miles de trabajadores tanto en la ciudad como en municipios del entorno.