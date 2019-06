“Se busca” a huidizos republicanos que frenan ley medioambiental en Oregón

Portland, 25 jun (EFEUSA).- La afición por el “running” en Oregón es generalizada, pero estos días el correr se ha pasado a la política local después de que 11 senadores republicanos se dieran a la fuga hace días y jueguen desde entonces al gato y al ratón con la policía para boicotear un ambicioso proyecto de ley medioambiental.

Los republicanos se niegan literalmente a atender sus labores y se han escondido o salido del estado con un mensaje claro: “No volveremos hasta que la ley se desestime” y el Capitolio de Oregón sigue sin saber del rastro de los once políticos ni “quorum” suficiente para votar la medida.

Estos huidizos políticos se han encontrado con un inesperado aliado cuando milicianos del grupo Three Percenters of Oregon se ofrecieron a brindarles “seguridad y refugio”.

Para complicar la situación, el sábado, una “amenaza creíble” de milicianos obligó a suspender la sesión legislativa prevista para ese día en la Cámara alta estatal, según Carol Currie, portavoz del presidente del Senado, Peter Courtney.

Y la mofa empeoró cuando en la cuenta de Twitter de los republicanos se pudo ver una foto de manifestantes frente a la sede del Legislativo con el mensaje “milicias fuertemente armadas se sitúan en el Capitolio de Oregón, mientras los demócratas del Senado se encogen de miedo”.

Este inusual hecho ha causado interés internacional y las redes sociales están en llamas especulando sobre posibles avistamientos de senadores, ya que la gobernadora, la demócrata Kate Brown, anunció el viernes que la Policía estaba autorizada para “buscar y hacer que los senadores republicanos cumplan con su deber”.

Brown dejó claro en un comunicado su indignación en el que calificó de “inaceptable” que los senadores “dieran la espalda” a sus electores.

Pero ahora en las redes la acusan de “hipócrita”, ya que siendo senadora por Portland en 2001 apoyó que los demócratas boicotearan una ley de los republicanos de la misma manera, afirmando que “bajo algunas circunstancias es justo usar todas las herramientas”.

Se sabe de alguno de los paraderos de los republicanos, como el de senador de Ontario Cliff Bentz, que en conversaciones con el medio local Oregonian reconoció haberse ido al vecino estado de Idaho y sentirse “complacido” de la atención nacional suscitada.

Otros más han reconocido haber cambiando de estado y algunos como el senador Tim Knopp han dejado claro con vídeos en su cuenta de Facebook que siguen en Oregón e incluso se atrevió a dar pistas sobre su paradero al decir que está “cerca de un lago”.

El juego político es tal que los demócratas han publicado un cartel en su cuenta de Twitter en el que, al estilo del viejo Oeste, se pueden ver las fotos y nombres de los senadores bajo el título de “Se busca”.

Además de poner a trabajar a las fuerzas del orden, los demócratas anunciaron inicialmente multas de 500 dólares por día de ausencia de los republicanos, cifra que el lunes se duplicó.

Aunque probablemente eso no les convenza de esperar unos días más, en concreto hasta el 1 de julio, fecha límite para aprobar la ley.

Y menos si se tiene en cuenta que adeptos al partido conservador han decidido abrir una cuenta en la plataforma GoFundMe titulada “Apoya a los senadores huidos” que lleva recaudado hasta el momento más de 42.200 dólares de los 49.500 de objetivo.