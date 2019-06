La generación que arrancó el movimiento LGTBI lucha por no volver al armario

Tweet on Twitter

Nueva York, 25 jun (EFEUSA).- Tienen más de sesenta años, es la generación pionera en EE.UU. en la lucha por los derechos civiles de la comunidad LGTBI y son quienes más sufrieron la epidemia del Sida. Ahora, a su vejez, muchos se ven obligados a volver al armario del que con tanto esfuerzo salieron.

“Cuando vamos a una centro de salud, los trabajadores no tratan a esa persona, a esa persona gay, lesbiana, transgénero, como a un individuo que necesita cuidados. Ellos saben que es gay y empiezan a desatenderlo, directamente allí, en el mismo centro, y es muy desafortunado”, asegura a Efe la activista trans Graeme Davis.

Davis, que formó parte del primer grupo de mujeres negras lesbianas de Nueva York, las Salsa Soul Sisters, tenía 12 años cuando ocurrieron los disturbios del bar gay Stonewall, que avivaron la lucha por los derechos civiles de los LGTBI.

Ahora, lucha por los derechos de las personas ancianas no heterosexuales como ella.

“Mucha gente gay, lesbiana, transgénero está volviendo al armario para estar protegidos, lo que es realmente triste. ¿Vives tu vida todos estos años y ahora tienes que volver al armario porque necesitas ayuda médica? Es una locura, es absurdo”, dice.

José Colaz, director de uno de los escasos centros de día para ancianos LGTBI de Nueva York, asegura que estas personas “tienen dos veces más riesgos de vivir solos, cuatro veces más la probabilidad de no tener hijos, son más propensos a sufrir discriminación y, como resultado, muchos de los participantes han tenido que lidiar con la pobreza, falta de hogar, estigma social o un severo aislamiento”.

La residencia de día, gestionada por SAGE, una ONG dedicada a ofrecer servicio a los ancianos LGTBI, ofrece los mismos servicios de salud, educación y actividades lúdicas y recreativas que cualquier otro centro de este tipo, pero, sobre todo, es “un lugar más seguro para tratar con estas cuestiones” que afectan a esta comunidad.