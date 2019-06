Reykon dice que los colombianos “refrescaron” el reguetón con una nueva jerga

Miami, 6 jun (EFEUSA).- El reguetonero Reykon dijo que se siente emocionado del “gran combo” colombiano de ese género urbano en la última década, que pasó de ser tildado de una “copia” de los precursores del ritmo a un “movimiento fuerte” que además lo “refrescó” con una nueva jerga.

En entrevista con Efe en Miami, este antioqueño explicó que muestra de ello es su nuevo sencillo, “Latina”, que promociona por estos días en Estados Unidos, y que escribió e interpreta con su compatriota Maluma, uno de los pioneros en el país cafetero en entrar en las arenas del reguetón.

“Cuando nosotros comenzamos hace unos diez años estábamos Balvin, Golpe a Golpe, varios artistas… recuerdo que todos decían que nosotros éramos una copia de los boricuas”, explica el cantante de 35 años.

Manifestó que pese a las críticas el sueño se mantuvo intacto. “No nos importaba lo que nos dijeran. Nosotros íbamos por lo que íbamos, le pusimos nuestra jerga, le pusimos nuestro sello, empezamos a hablar como nosotros somos, a la gente le empezó a gustar y empezaron a mirar para otro lado”, agregó.

Reykon aclaró que ellos “no crearon algo nuevo. Eso viene de años atrás, Puerto Rico, Panamá, ya ellos tendrán su discusión de dónde viene, pero nosotros los refrescamos”.

“Veníamos haciendo la fila juiciosos, hasta que reventó y nos tocó”, subrayó.

“Nos quedó bien la copia”, manifestó sonriente el cantante.

Para el artista, lo siguiente es realizar más colaboraciones como la que ha hecho con Maluma en “Latina”, siguiendo el buen ejemplo de los reguetoneros boricuas.

“Me encanta que esto pase y es una invitación a todos los artistas a que se junten más, los puertorriqueños nos enseñan en eso, sin importar nada, incluso hasta en sus diferencias, en Colombia tiene que haber más colaboraciones”, manifestó.

“Cuando tu tienes dos fanaticadas y las unes, lo que vas a tener es ganancia y a la gente le encanta”, aseveró.

Cantará así este año con el puertorriqueño Pedro Capó y después con el colombiano Manuel Turizo, tal como contó a Efe.

Reykon dijo que a diferencia de artistas colombianos como Shakira, Juanes y Carlos Vives, que fueron únicos en su género, los reguetoneros de ese país son muchísimos y además “persistentes, tercos”.

Es un “movimiento fuerte” que tienen que aprovechar y generar un poquitos más de unión”, dijo.

“Lo que está pasando con el reguetón de Colombia es que ahí vamos, y vamos un combo, se siente mucho más la bulla de lo que está sucediendo con Balvin, con Maluma”, precisó.

Reykon describió su nuevo sencillo “Latina” como bien “isleño”, con “el sabor” de la gente de Venezuela que participó en la producción”, “un ritmo bien latino”.

Esta mezcla de ritmos caribeños, con un video grabado en Antioquia (noroeste de Colombia), cuna de Reykon y Maluma, como de muchos otros expositores del reguetón colombiano, fue producida por los venezolanos Black Angels y también Tenso Beats y Cheztom.

Reykon contó que Maluma lo contactó cuando escuchó la canción, que apenas tenía una introducción y coros, se sumó al día siguiente y ya estaban grabando la producción.

“Me pone muy contento no solamente de qué trate la canción, sino ver juntes (colaboraciones) colombianos, me encanta que eso esté sucediendo”, recalcó.

Por otro lado, el artista se mostró feliz de debutar este 2019 como actor en una película de comedia romántica, “Me quiere mucho”, de la productora Dínamo, que se estrenará en diciembre próximo, así como en una serie colombo-mexicana para Netflix, de “solo gánsters” y de la que han grabado ya tres capítulos.

“Me lo disfruto, es un mundo que respeto demasiado, pero creo que es un trabajo que se logra mucho en equipo, me lo disfrute por eso, (…) me encontré con gente de mucha trayectoria”, expresó.

“Vamos a ver lo que piensa la gente después de que las vea”, señaló.