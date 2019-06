Desarrolladores demandan a Apple por monopolio en la tienda virtual

Tweet on Twitter

Share on Facebook

San José (California), 5 jun (EFEUSA).- Dos desarrolladores de aplicaciones online presentaron hoy una demanda contra Apple por supuestas prácticas monopolísticas en la distribución mediante su tienda virtual “app store”, en un momento en que este asunto se encuentra bajo la lupa de los reguladores.

Los creadores de las aplicaciones “Pure Sweat Basketball” y “Lil’ Baby Names” se querellaron contra la compañía en una corte federal de San José, precisamente donde Apple celebra estos días su conferencia de desarrolladores WWDC19, a la que asisten miles de programadores de sus sistemas operativos.

“Los demandantes y sus colegas que desarrollan software para iOS (el sistema operativo del iPhone, propiedad de Apple) venden sus aplicaciones a través de la app store. No tienen otra elección, pero no porque Apple haya creado la mejor tienda virtual”, apuntó el texto presentado ante la corte californiana.

“Apple logró un poder monopolístico en el mercado estadounidense para las aplicaciones de iOS al cerrar la puerta a todos los potenciales competidores. Con la más barata de las excusas -que, de algún modo, son los únicos cualificados para garantizar la seguridad y compatibilidad de las aplicaciones-, nunca han permitido a nadie más distribuir sus productos digitales”, indicó.

Los querellantes aseguraron que la compañía con sede Cupertino (California) usa este poder para aplicar comisiones “abusivas” del 30 % en las aplicaciones de pago y en las compras que se llevan a cabo dentro de las propias aplicaciones, así como una cuota anual de 99 dólares a los desarrolladores.

La intención de los querellantes es dar el primer paso para que se unan a ellos más programadores y puedan convertir la queja en una demanda colectiva.

Android, propiedad de Alphabet y el principal competidor de iOS a nivel mundial, también cobra una comisión del 30 % en las compras que se realizan a través de su tienda virtual Google Play, pero a diferencia de Apple, permite a los usuarios adquirir aplicaciones fuera de este portal.

La demanda llega en un momento especialmente delicado para la empresa de la manzana mordida en este frente, ya que en marzo, otro gigante de internet, Spotify, le demandó ante la Unión Europea por el mismo motivo, y en mayo un fallo del Tribunal Supremo abrió la puerta a que los consumidores presenten demandas contra Apple por obligarles a comprar a través de la app store.

En paralelo, el periódico The Wall Street Journal publicó el lunes que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal del Comercio, así como el comité judicial de la Cámara de Representantes han iniciado investigaciones por posibles prácticas monopolísticas de Apple, Alphabet (matriz de Google), Facebook y Amazon.