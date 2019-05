Si se tiene buen corazón se puede enderezar la vida, opina actor Luis Guzmán

Los Ángeles, 31 may (EFEUSA).- En su nuevo papel como alguacil corrupto de un pequeño pueblo en la serie “Perpetual Grace, LTD”, el veterano actor puertorriqueño Luis Guzmán encontró que “si se tiene buen corazón” siempre hay oportunidad de enderezar el camino de la vida.

Guzmán, con más de 30 años de carrera, interpreta a Héctor Contreras, un alguacil de ascendencia mexicana agotado por la vida, que está casado, tienen dos hijos y quiere recuperar un poco de la pasión que hace muchos años perdió, al enamorarse de una vendedora de automóviles por la que se involucra en un plan deshonesto.

“Es corrupto y hace cosas malas pero en el fondo es un hombre con corazón bueno y eso, como en la vida real, es lo que hace que una persona trate de corregir sus errores” dijo Guzmán.

Acostumbrado a tener roles moralmente cuestionados, Guzmán aseguró que este personaje expone un dilema existencial que aqueja a la sociedad actual: “Todo se hace por conseguir dinero”.

No es solo el personaje de Guzmán el que estará en esa búsqueda desenfrenada de dólares en “Perpetual Grace, LTD”.

El alguacil Contreras, junto a un bombero, intentará despojar de su fortuna a una pareja de religioso, que ha usado fe para engañar a cientos de feligreses que les han entregado sus ahorros, pero no será tan fácil.

“Es como en la vida real, los personajes están atrapados en una vida que no quieren y buscan salir de ahí, es una historia de ahora pero escrita como si fuera Shakespeare”, subraya Guzmán.

El actor resta importancia al hecho de que su personaje sea de origen mexicano y resalta que las raíces del alguacil podrían darle la oportunidad de redimirse. “En el fondo es un personaje inocente, que se deja llevar por un momento crítico de su vida”, consideró.

“Yo he hecho de mexicano, colombiano, puertorriqueño, de latino, y es eso realmente lo que soy -dijo-, un latino y me gustaría que todos nosotros nos uniéramos y pudiéramos defender eso, el ser latino”.

Guzmán, de 62 años, hizo un llamamiento a la comunidad latina para que apoye causas que les afectan, ya sea en una película, una obra de teatro, un desastre o el tema de la inmigración.

“Hay que estar unidos, apoyar y siempre ser orgullosos de donde venimos”. insiste.

El elenco de “Perpetual Grace, LTD” incluye al oscarizado Ben Kingsley, que interpreta al pastor; a la dos veces nominada al Óscar Jacki Weaver, que hace de esposa del religioso; y Jimmi Simpson, que interpreta al joven que intenta estafar a los religiosos.

Aunque Guzmán ya ha compartido escenarios con actores de la talla de Al Pacino (Carlito’s Way), el puertorriqueño asegura que poder trabajar con Kingsley fue un “privilegio”.

“Perpetual Grace, LTD” se estrena este 2 de junio por el canal de cable EPIX.

“Es una historia magnífica y espero que los latinos apoyen esta propuesta, para impulsar más personajes como el de Contreras” concluyó.