Miami Fashion Week inicia nueva edición con R. Dominicana como protagonista

Miami, 29 may (EFEUSA).- Apadrinada por el actor español Antonio Banderas, la Miami Fashion Week 2019 comenzó este miércoles una nueva edición, enfocada como en años anteriores en la moda sustentable pero en esta edición con el diseño hecho en República Dominicana como protagonista.

“Fuimos probablemente la primera semana de la moda en el mundo que se enfocó en el medioambiente”, señaló un entusiasta Banderas durante una rueda de prensa este miércoles con motivo de la inauguración del evento, que se desarrollará en esta ciudad del sur de Florida hasta el domingo.

“Vivimos en un mundo muy confuso y violento y la industria de la moda ha sido señalada como una de las que más contamina. Queremos hacer algo sobre eso”, explicó el artista sobre los objetivos ulteriores de la Miami Fashion Week, de la que es presidente desde 2016 y propietario en un 10 %.

Recién llegado del Festival de Cannes, donde recibió el premio a mejor actor por su rol en “Dolor y Gloria”, la última película del director Pedro Almodóvar, Banderas se declaró cansado (“mi estado natural desde hace muchos años”), pero muy entusiasmado por esta nueva edición de la Miami Fashion Week.

Sobre el galardón, que algunos consideran el más importante de su carrera, Banderas confesó hoy en una entrevista con Efe sentir una sensación “agridulce”, porque “no reconocieron a Pedro (Almodóvar, como mejor director)” y que al final quedó en manos del surcoreano Bong Joon-ho.

La semana en Miami, que albergará el que es considerado el segundo evento de moda más importante de Estados Unidos, combinará los próximos días lo mejor del diseño local, y especialmente del proveniente de América Latina y España, junto con una serie de discusiones respecto al rol social de la industria.

Banderas, quien ha aparcado por el momento sus sueños de sacar una línea de ropa sustentable, porque “en estos momentos solo daría pérdidas”, estuvo flanqueado entre otros por autoridades del Condado de Miami-Dade así como Massiel Olmos, representante del Ministerio de Turismo de República Dominicana, uno de los patrocinadores del evento.

“La República Dominicana es el epicentro del diseño en el Caribe”, dijo la representante gubernamental, quien aludió al fallecido diseñador Óscar de la Renta como uno de los máximos exponentes del diseño de la isla caribeña.

La Miami Fashion Week 2019 tiene una alta concentración de diseñadores dominicanos, como Jenny Polanco, Arcadio Díaz, Jacqueline Then y Giannina Azar, quienes mostrarán sus propuestas en la pasarela final del día domingo, mientras que un día antes la diseñadora de joyas Mónica Varela expondrá sus obras en un almuerzo para figuras de las redes sociales.

El foco en el papel de la moda como agente de cambio social no solo se verá en la promoción de un diseño sostenible sino en actividades para recaudar fondos a favor de un hospital infantil

Este año, la fiesta pro fondos para la fundación Lágrimas y Favores del actor español estará amenizada por la música en vivo del cantautor colombiano Juanes, con el que Banderas se mostró muy agradecido.

Otros diseñadores que participan en esta edición de la Miami Fashion Week son la española Agatha Ruiz de la Prada, RR by René, Fernando Alberto Atelier, Daniella Batle, Glory Ang, Vero Díaz y Herminas Reea, que presentarán sus “colecciones resort” para la temporada de 2020.

Paralelamente, y como ya es tradición, se llevará a cabo la Miami Fashion Week Summit, en la que figuras de la moda como Lauren Bowkers, Stefan Siege, Katharine Hamnet y Neliana Fuenmayor conversarán sobre la sostenibilidad y la ética en la industria de la moda.

En este sentido, Banderas subrayó que no solo se trata de abordar el efecto de las buenas prácticas en el medioambiente, sino de aspectos como el abuso a trabajadores y otros temas importantes.

“Siempre hemos puesto el acento en la pasarela, pero acompañado de lo social”, reiteró el español.

La vicealcalde condal, Alina Tejeda-Hudak, subrayó en la rueda de prensa el efecto positivo que el desarrollo del evento ha producido en la comunidad local de la moda. Tan así que este año desfilarán creaciones de estudiantes de la escuela secundaria Design and Architecture Senior High y el Miami Fashion Institute.