Barco hospital de USA asistirá a 11 países en respuesta a crisis venezolana

Miami (EFEUSA).- Once países, entre ellos Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, se beneficiarán de la misión de asistencia médica que realizará un barco hospital de la Armada para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela, informó el Comando Sur.

Los médicos del USNS Comfort también prestarán sus servicios a bordo o en instituciones médicas locales en Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

“Este despliegue responde de manera directa a la crisis provocada por el régimen de (Nicolás) Maduro”, dijo el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, en un comunicado difundido sobre la misión, que se había anunciado el pasado 7 de mayo.

El Comando Sur hasta ahora no había informado de los países en los que se desarrollará esta misión de cinco meses y todavía no ha dicho la fecha exacta de partida del Comfort, que tiene base en Norfolk (Virginia), aunque sí que será a mediados de junio.

“Los equipos médicos del Comfort trabajarán junto con los profesionales médicos de las naciones anfitrionas que han absorbido a miles de migrantes y refugiados venezolanos”, señaló Fuller.

“El pueblo venezolano huye de forma desesperada de su patria en busca de una mejor forma de vida. Estamos comprometidos a encontrar maneras de apoyar al pueblo venezolano y a nuestros socios regionales que comparten la meta de ver un gobierno legítimo y democrático reinstalado en Venezuela”, dijo el jefe del Comando Sur.

Este es el séptimo despliegue del Comfort desde el año 2007.

La misión anterior se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2018 en Ecuador, Perú, Colombia y Honduras, duró 11 semanas y ayudó a más de 26.700 pacientes necesitados.

Según el comunicado, se hicieron en ese viaje 599 cirugías a bordo.

Al igual que con el último despliegue, el plan es embarcar a profesionales médicos de los países socios para que se unan al esfuerzo de brindar atención médica a los pacientes.

Se buscar ayudar a “aliviar la presión en los sistemas nacionales de salud” de los países que han acogido a los millones de venezolanos que han huido de la crisis política, social y económica en su nación.

Según comunico esta semana el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya son 3,7 millones los venezolanos que han dejado su país, debido a una crisis política, social y económica sin precedentes en la nación petrolera.