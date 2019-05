Líderes nacionales hablarán sobre la nueva economía en L’ATTITUDE

Tweet on Twitter

SAN DIEGO, 16 may (HISPANIC PR WIRE) – Una lista de clase mundial de CEOs, celebridades, economistas, líderes de negocios, educadores, empresarios, periodistas y políticos hablarán sobre las oportunidades económicas en Estados Unidos que ofrece The New Mainstream Economy, o la nueva economía, como parte de la segunda edición anual de L’ATTITUDE que se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de septiembre en San Diego, California.

Sol Trujillo, cofundador de L’ATTITUDE, señala que algunas de las personas más influyentes del país participarán porque ya han reconocido lo crítico que es para todos entender cómo nuestra economía está siendo impulsada por los latinos de EE.UU., la cohorte más joven que representa a casi uno de cada cinco estadounidenses y que representa más de $2.130 billones de dólares en PIB, aproximadamente el tamaño de la India.

Esa cifra del PIB se actualizará en la publicación del Informe sobre el PIB Latino de 2019 de la Latino Donor Collaborative (LDC). El evento también incluirá una presentación del primer Informe de los Medios de Comunicación de la LDC, que informará sobre cuántos latinos participan en los programas de televisión de la nueva temporada y en las 25 mejores películas de la temporada. Esta nueva característica del evento incluirá el reconocimiento de aquellos que están siendo modelos del liderazgo de los medios de comunicación en la nueva economía. Este evento de cuatro días incluye conversaciones con los candidatos presidenciales de 2020; Match-up: Encuentro entre empresarios LatinX y el capital; Latinas con L’ATTITUDE: La nueva fuerza económica de Estados Unidos; y la gala y los premios de reconocimiento especial de L’ATTITUDE.