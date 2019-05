Miley Cyrus estará en “Black Mirror”, que estrenará nueva temporada en junio

Los Ángeles, 15 may (EFEUSA).- La cantante y actriz Miley Cyrus formará parte del elenco de la quinta temporada de “Black Mirror”, que se estrenará en la plataforma digital Netflix el próximo 5 de junio.

“Black Mirror” presentó hoy en las redes sociales el tráiler de adelanto de esta nueva temporada, un clip en el que, además de Miley Cyrus, aparecen actores como Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport y Ludi Lin.

En paralelo a su lanzamiento como estrella del pop, Miley Cyrus desarrolló su carrera como actriz encarnando el personaje de Hannah Montana en diferentes producciones infantiles y protagonizando películas como “The Last Song” (2010) o “LOL” (2012).

Su último papel de importancia como actriz fue en la serie limitada de Amazon “Crisis in Six Scenes”, que se emitió en 2016 y que fue la primera incursión en la pequeña pantalla del director, guionista y actor Woody Allen.

La quinta temporada de “Black Mirror” contará con tres episodios.

Creada por Charlie Brooker, esta serie ha cautivado al público por sus profundas, sorprendentes y, a menudo, oscuras reflexiones sobre la tecnología y el futuro de la sociedad en relación a temas como las redes sociales o la inteligencia artificial.

Los episodios de esta serie son independientes entre sí y presentan cada uno una nueva historia con diferentes personajes.

La última entrega de “Black Mirror” fue “Bandersnatch”, una película interactiva que se estrenó el pasado 28 de diciembre en Netflix y que permitía a los espectadores decidir en algunos puntos de su narración audiovisual cómo querían que continuara la historia.

Las similitudes entre esta cinta y los libros de la colección “Elige tu propia aventura” no pasaron desapercibidos, tanto que la editorial Chooseco, la responsable de esos volúmenes destinados al público más joven, denunció a Netflix el pasado enero por un presunto delito de infracción de una marca registrada.