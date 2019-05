Dalex gana terreno en nueva ola urbana mezclando el r&b con contenido sexual

San Juan, 13 may (EFEUSA).- El puertorriqueño Dalex, de la nueva ola de talentos del género urbano, promociona su primer disco, “Climaxxx”, el cual afirmó que contiene “música refrescante” y con el que se distancia de los demás artistas del movimiento al mezclar el R&B con el contenido sexual en sus canciones.

Y es que según explicó este lunes Pedro David Daleccio Torres, nombre de este joven artista de 28 años, su manera de cantar al estilo del “rhythm and blues” (R&B) proviene por su gusto a este género y por destacados intérpretes del mismo, como el estadounidense Usher.

“Es la música que escuchaba desde pequeño y gracias a Dios tengo la habilidad de interpretarla de esa manera”, indicó Dalex, que actualmente cuenta con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Dalex, a su vez, explicó que “Climaxxx” “significa el punto más excitante o más alto de algo, y yo pienso que estoy en ese punto de mi carrera donde tengo que demostrar y enseñarle a la gente de qué estoy hecho”.

Igualmente, dijo que decidió titular su primer álbum, “Climaxxx”, publicado bajo la compañía de Rich Music, por su gusto de interpretar temas de contenido sexual, y siendo el clímax u orgasmo el punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual en el sexo.

“La letra es fuerte, pero yo pienso que el público le gusta eso. Es una mezcla, porque a veces hay palabras son fuerte, pero en el tema significan es otra cosa. El género urbano lo escucha la gente de la calle y los ‘chamaquitos’ (adolescentes) que se lo disfrutan”, ahondó.

Dalex, nacido en el estado de Filadelfia, pero criado en Juana Díaz, municipio al sur de Puerto Rico, forma parte de una nueva ola de artistas urbanos que han escalado al estrellato en los pasados dos años, dándole continuidad a este movimiento que ha acaparado el mundo entero.

Otros destacados nuevos artistas del género urbano que han logrado tener éxito a nivel mundial son Bad Bunny, Darell, Myke Towers, Rafa Pabón, Miky Woodz, Lunay, Lyanno, Justin Quiles, Rauw Alejandro, Cauty, Jon Z, Nio García, Jhay Cortez, Alex Rose, Almighty, entre otros.

Y por la fama que están teniendo todos estos artistas, Dalex decidió también incluir a algunos de ellos en algunas de las 15 canciones que aparecen en “Climaxxx”.

Entre esos temas, están “Cuaderno”, con Feid, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Nicky Jam, Rafa Pabón y Sech, “Prendía” con Cauty y Rafa Pabón, “Fuerte” con Gigolo y La Exce, “Sin ti” con Sech y Miky Woodz, “Yo no me enamoro” con Justin Quiles y la remezcla de “Vuelve a ver” con Lyanno, Sech, Justin Quiles y Rauw Alejandro.

“La colaboración representa una hermandad entre artistas de la nueva escuela del género que se unen para producir música”, afirmó Dalex del tema, cuyo vídeo musical cuenta además con 176 millones de reproducciones en YouTube.

Para Dalex, su pasión por la música arrancó a sus 11 años en el estado de Pensilvania, escuchando a los grandes exponentes del género urbano, como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Zion y Lennox y Tego Calderón.

No obstante, un año más tarde regresó a Puerto Rico, pero no fue hasta sus 18 años, mientras se preparaba para convertirse en barbero, comenzó a escribir sus primeras canciones.

Su primer gran éxito fue la versión original de “Pa’ mí” en el que también colabora Rafa Pabón, y que se incluye en un disco de seis temas, “La Nueva Ola”, que lanzó en octubre de 2018.

No obstante, al Dalex reconocer que dicho tema estaba teniendo bastante aceptación en las redes sociales, decidió incluir a un vasto grupo de artistas urbanos puertorriqueños, colombianos, argentinos y panameños, “para que fuese grande” entre la competencia de otras canciones del movimiento.

Fue así que Dalex incluyó en la remezcla de “Pa’ mí” a los puertorriqueños Lenny Tavárez, los argentinos Cazzu y Khea, a los colombianos Feid y al panameño Sech.

Esta remezcla, de igual manera, logró posicionarse número 1 en el Top 50 Global en 17 países, número 1 en el Top 100 de Apple Music en cuatro países y en un momento fue la segunda canción más escuchada en Spotify en todo el mundo.

“Mi mayor meta es ganarme el respeto del público y llegar a ser uno de los mejores. No tengo prisa para eso, sino seguir trabajando y dando buena música para la gente”, puntualizó Dalex, El artista del momento, Dalex, actualmente cuenta con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify.