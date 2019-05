Estudio revela 26% puertorriqueños sufren estrés y crisis económica por María

Tweet on Twitter

Share on Facebook

San Juan, 9 may (EFEUSA).- Un estudio difundido revela que más un año y siete meses después del paso del huracán María por Puerto Rico, una cuarta parte de los puertorriqueños afirman que sus vidas continúan interrumpidas y afectadas por los daños causados por el ciclón, mientras que el 26% siente estrés post-traumático y tiene problemas financieros.

El estudio, difundido hoy por la firma local Estudios Técnicos y que desarrolló junto a Kaiser Foundation, detalló además que 19 meses después del paso del ciclón, el 31% de la población de la isla caribeña necesitaba reparar su vivienda y el 22% requirió servicios de salud mental.

Asimismo, el que se les dañara sus vehículos, su salud física y/o mental les empeorara y la problemática de conseguir agua potable, fueron causas para que los puertorriqueños se vieran perjudicados por los destrozos del poderoso huracán de categoría 4 que cruzó la isla el 20 de septiembre de 2017.

Del mismo modo, el 94% de los 1.500 entrevistados mayores de 18 años de edad entre el 3 de julio y el 29 de agosto de 2018, opinó que se necesitan más recursos para la reconstrucción de la isla, específicamente para las carreteras del territorio, y el 76% para la reparación de la red eléctrica.

Igualmente, el 54% de los participantes del sondeo, afirmó que la ayuda federal que recibió Puerto Rico tras María “fue peor” que para otros ciclones que impactaron Estados Unidos en aquel año, como Harvey e Irma.

El estudio destacó además que el 83% de la población en Puerto Rico aseguró haberse afectado por el paso del huracán María por varios factores, entre ellos, estar sin electricidad cuatro meses o más o perder su empleo.

Otros hechos que afectaron al 83% de los residentes de la isla caribeña por el paso del devastador ciclón, según detalló la firma en una nota de prensa este jueves, fueron que los fuertes vientos destruyeron su vivienda o que la estructura sufrió daños graves.

Aún así, a pesar de estar abrumados por problemas, la mitad de los puertorriqueños expresó que tienden a ser optimistas con el futuro, una vez se reconstruya la isla, según la directora de análisis y política social de Estudios Técnicos, Anitza Cox.

“En términos de Puerto Rico, el estudio tiene un impacto social, porque en la medida que están accesibles datos certeros recopilados tras un desastre natural, no solo se cuenta con información importante para la recuperación, sino que también contribuye a la resiliencia, a nuestra manera de entender cómo nos afectan huracanes, terremotos y otras catástrofes, y así planificar cómo podemos mejorar el futuro manejo”, dijo Cox.

Cox, por otra parte, anunció que la firma Estudios Técnicos ha sido invitado a exponer en Toronto, Canadá, la metodología del estudio que desarrolló junto a Kaiser Foundation durante la convención de la American Association for Public Opinion Research (AAPOR).

En la convención de la AAPOR, que se llevará a cabo en Toronto del 16 al 19 de mayo próximo, presentarán también otros ejemplos de recopilación de datos y consideraciones metodológicas tras un desastre.

“Tanto para Puerto Rico como para Estudios Técnicos es importante esta oportunidad de presentar nuestro trabajo en este foro ante los investigadores más destacados en Estados Unidos y Canadá”, agregó Cox, quien presentará el estudio junto a la directora del Equipo de Opinión de Kaiser Foundation, Liz Hamel.

Este es el estudio número 33 de una serie de encuestas que se remontan a 1995 y que se han llevado a cabo como parte del Proyecto de Encuestas del Washington Post/Kaiser Family Foundation, una alianza que combina la investigación a través de encuestas y la presentación de reportes para informar mejor al público.

El estudio fue liderado por investigadores de la Fundación Kaiser y se contó con la colaboración de la entidad de investigación SSRS.

Estudios Técnicos ha trabajo otros estudios post huracán María, como el impacto del ciclón en la niñez y la respuesta de las organizaciones sin fines de lucro tras la emergencia.