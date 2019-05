Dudamel: “La música clásica está llena de rutina pero yo trato de evitarla”

Los Ángeles, 9 may (EFEUSA).- Tras diez temporadas al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel se mostró encantado con “el espíritu” de esta orquesta, que intenta innovar y abrirse a nuevos públicos, y dijo que, aunque la rutina es abundante en la música clásica, él trata de no acomodarse.

“Es muy difícil hablar de un legado porque son diez años juntos y estamos en un proceso maravilloso de crecimiento juntos, pero el espíritu de la orquesta creo que ha sido para mí lo más importante. En general, el mundo de la música clásica está muy lleno de rutina. Y yo trato de evitar completamente la rutina”, explicó el director venezolano.

Dudamel se refirió así no solamente a su deseo de trabajar con artistas pop, como hizo en el pasado con Katy Perry o Coldplay, sino también a abordar el repertorio clásico “de una manera nueva”.

“No es solo por innovar sino que es como despertar ese amor primigenio. ¿Por qué somos músicos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No por un trabajo: es una cuestión de amor, de conexión mágica. Es crear ese duende maravilloso del que hablaba Federico García Lorca, esa parte mágica que la gente percibe y siente. Ahí está lo mágico de lo que hacemos”, reflexionó.

Dudamel (Barquisimeto, Venezuela 1981) recibió a Efe el miércoles en su camerino del Hollywood Bowl, el emblemático y gigantesco recinto al aire libre en Los Ángeles que es sinónimo de la mejor música durante el envidiable y apacible verano de la ciudad californiana.

El maestro presentó así la programación estival del Hollywood Bowl, donde se situará al frente de la Filarmónica de Los Ángeles en recitales dedicados a Dvorak, Prokofiev, Rachmaninoff o Mahler, así como en uno muy particular en el que unirá fuerzas con la cantante mexicana Natalia Lafourcade.

“Natalia es una artista muy versátil, tiene una voz hermosa. Cómo desarrolla su arte, cómo lo expresa, es mágico”, apuntó un maravillado Dudamel.

“Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el Walt Disney Concert Hall (en octubre de 2017) y dijimos: ‘Tenemos que repetirlo, tenemos que hacerlo para una audiencia más grande’. Creo que va a ser muy bonito y especial: es una artista única que aprecio y admiro muchísimo”, destacó.

Con capacidad para 17.500 espectadores, el Hollywood Bowl ofrecerá este verano, una vez más, una programación muy ecléctica y ambiciosa que incluye a John Legend, Nile Rodgers & Chic, Herbie Hancock o Ben Harper, junto a conciertos sobre Beethoven o Tchaikovsky e incluso un show musical de Hugh Jackman.

Y además de Natalia Lafourcade, los amantes de la música hispana podrán ver a Café Tacvba, Santana o Marco Antonio Solís disfrutar de una noche dedicada al flamenco y al compositor español Manuel de Falla, y bailar con la trigésima edición del festival “Mariachi USA”.

Dudamel, que hizo alusión en varias ocasiones al encanto singular de las veladas en el Hollywood Bowl, quiso borrar las convenciones y los límites entre géneros musicales.

“Creo firmemente que la música es una. Existen evidentemente ciertos estilos, pero la música en sí, el arte de la música, es uno”, aseguró.

“Se han creado con el tiempo muchos muros, muchas barreras que han hecho que, por ejemplo, la misma música clásica se aisle y se convierta en algo como más alejado, más reservado. Pero creo que agrandando ese espectro, creando esos puentes con grandes artistas pop, hemos tratado de ampliar eso. Y se crea la magia, una magia palpable que se ve en el espectáculo, que se ve en concierto”, dijo.

Uno de los principales empeños del maestro durante su trayectoria en Los Ángeles, una ciudad repleta de estrellas y que ya le considera una celebridad más, ha sido reivindicar las obras y ritmos latinos y acercarse a la población hispana.

El ejemplo más claro de ello es la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA), una iniciativa, inspirada en el programa educativo de Venezuela “El Sistema”, que ha llevado a cientos de estudiantes de barrios con pocos recursos, muchos ellos hispanos, a acercarse a la música.

“Aquí, en Los Ángeles, lo latino es parte del alma de esta comunidad. La identidad latina es parte esencial de esta ciudad”, consideró.

“Hay tanta música, es tan rica la música latinoamericana… (…). Y no es solo por ser latino, aunque sí por ser latino es muy importante para mí, porque creo que hay muchos directores y artistas que no lo son pero que se sienten identificados con eso”, concluyó.