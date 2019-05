“Con Calma”, de D.Yankee y Snow, en tope segunda semana seguida en Billboard

Tweet on Twitter

San Juan, 9 may (EFEUSA).- La versión original del éxito global “Con Calma”, de Daddy Yankee con Snow, celebra que el tema se ubique por segunda semana consecutiva en el primer puesto de la lista “Hot Latin Songs” de la revista especializada Billboard, se informó hoy.

Igualmente, la versión original de “Con Calma” es la canción más escuchada en nueve países, según resaltaron este jueves los representantes de Daddy Yankee en San Juan en un comunicado de prensa.

En México, específicamente, el tema ha sido el más escuchado por cinco semanas consecutivas.

Además, la canción es también la más escuchada en las emisoras de radio en Argentina, Perú, Chile, Colombia, entre otros países.

Asimismo, la remezcla de “Con Calma”, en el que aparece la cantante estadounidense Katy Perry, se ubicó número uno en la lista “Latin Digital Songs” y escaló al puesto 23 de “Pop Songs” de la revista Billboard.

La versión original “Con Calma”, de Daddy Yankee, ha sido descrita por los críticos de la música como el tema internacional más grande de 2019.

“Con Calma” está inspirado en el tema “Informer” (1992), del repertorio de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.

Con la propuesta audiovisual, Daddy Yankee quiso remontarse a su adolescencia para crear “una unidad entre el pasado y el presente con la energía y la frescura que cargaba la música y el baile en esos tiempos”.

El vídeo musical del tema, mientras tanto, se colocó durante seis semanas consecutivas número uno en las listas de vídeos globales de YouTube Music.

La canción logró también posicionarse en semanas pasadas como número uno en la lista Top 50 de Spotify a nivel global, así como el puesto más alto en Spotify en todos los países de habla hispana.

El tema, igualmente, encabezó durante cuatro semanas consecutivas el listado “Latin Airplay” de Billboard, y se convirtió en la “canción más popular” de las listas de Deezer Global, y además fue la canción más transmitida a nivel mundial en la plataforma digital Shazam.

Y ante el gran éxito mundial, Daddy Yankee interpretó el tema el pasado 20 de marzo en el programa de televisión “The Late Late Show with James Corden”, logrando que sea la primera presentación en español en dicho programa.

Sobre esta histórica participación, la prestigiosa revista Rolling Stone destacó: “Daddy Yankee llevó el club nocturno al escenario en The Late Late Show con su vibrante interpretación del tema ‘Con Calma'”.

En 2018, Daddy Yankee hizo historia con 10 títulos de libro de récord Guinness por su logro como el primer artista latino en alcanzar el primer puesto en la plataforma de reproducción Spotify, confirmado el 9 de julio de 2017.