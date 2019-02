Presentan mensajería de emergencia para discapacitados de audición o habla

Los Ángeles, 6 feb (EFEUSA).- Las autoridades del Condado de Orange, en el sur de California, presentaron hoy un servicio de mensajería de texto al número de emergencia 911, que opera desde hoy y está dirigido a personas con problemas auditivos o de habla.

Según dijo en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Alguaciles y Jefes de Policía del Condado Orange, y jefe de la Policía de la ciudad de Irvine, Mike Hamel, el sistema de mensajería “tendrá un importante impacto para que las personas con discapacidades se puedan conectar rápidamente con el servicio de emergencias”.

Los mensajes serán atendidos con la “misma tecnología y rapidez de respuesta” que las llamadas al 911, aseguró por su parte Don Barnes, jefe del Departamento del Alguacil del Condado Orange, y uno de los 25 oficiales de diversas agencias de seguridad (incluidas la Patrulla de Caminos y bomberos) que presentaron el servicio este miércoles.

Para usar el nuevo servicio las autoridades recomendaron que el usuario tenga activada la opción de localización del teléfono inteligente y que marque “911” en el destinatario para enviar el texto.

En el mensaje se deberá informar lo más exactamente posible el tipo de emergencia y la localización de la persona.

Deberá aademás escribirse en inglés, sin abreviaturas y sin incluir “emojis”, fotos o videos, y no se deben enviar mensajes grupales pues no podrán ser recibidos por el personal que atiende las llamadas de emergencia.

Los textos se recibirán y serán respondidos con la misma prioridad e inmediatez con que se atienden las llamadas a 911, además de que serán tratados con la misma responsabilidad no sólo para una rápida respuesta sino también para identificar información falsa o distorsionada, se insistió hoy.

Igualmente, las autoridades resaltaron que cualquier persona, así no tenga una discapacidad, puede enviar un mensaje de texto al servicio de emergencia en caso de que no pueda hacer una llamada.

El condado de Los Ángeles, vecino del de Orange, estableció este servicio de texto en emergencias en diciembre de 2017.

