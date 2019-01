Por Horacio Ahumada

Este Viernes pasado el Presidente Trump se vió obligado a dar una tregua de tres semanas y optó por reabrir el gobierno debido a la presión de ochocientos mil trabajadores federales y el peligro de perder la seguridad nacional, y si a esto le sumamos los pasos fuertes que se sienten en la azotea de la Casa Blanca con las acusaciones de abogados y asesores de Trump durante su campaña electoral relacionados con traición a la patria por “asociarse” con Rusia y esto no está permitido por la Constitución Estadounidense, toda esta investigación es llamada el “Rusiagate” y cada vez es más y más fuerte la presión por la salida de Trump. Así mismo Trump ya está doblando sus manos y su necedad para que le den los cinco millones setecientos mil millones de dólares para el muro que tanto usó como estandarte de campaña y el tiempo está corriendo demasiado y ya son más de dos años y nada de nada. Por lo anterior ahora la popularidad de Trump va cuesta abajo, si no me equivoco está ya en el 35% de aprobación por lo que nada positivo está acarreando esta desaprobación para la posible reelección de Trump en el 2020. Por el lado del partido Demócrata ya están trabajando en varios candidatos, viejos lobos de la política, jóvenes hispanos y un grupo ya de cinco mujeres que desean que este país cuente con la primera mujer presidente, porque después de que Hillary Clinton gano el voto popular por más de un millón de votos en contra de un Trump fuerte por la curiosidad de tener un empresario y no un político que hasta la fecha esa opción a vista de todos no se puede ocultar el fracaso de este experimento electoral, ahora con más razón de que las probabilidades son altísimas de que Trump no sea aceptado como candidato presidencial por el partido republicano y créanme que hasta capaz de lanzarse como candidato independiente, como sea no creo que Trump gane una reelección por los bajos resultados y la falta de cumplimiento de sus promesas, y como dos ejemplos son la no construcción del muro y la deportación de más de once millones de indocumentados, que con toda seguridad no le van a alcanzar los menos de dos años que le queda y si es que todavía los completa, ya veremos. A nivel internacional la representación estadounidense por parte del gobierno de Trump no es bien vista, no hay apoyo, no hay aprobación casi de ningún país. El mismo está fomentando la pérdida del respeto al parecer por solo ser pura palabrería y nada de hechos, y como lo dije esta su necedad estorbando la continuidad del mismo gobierno del cual él es cabeza, y para su mala suerte su vecino México tiene hoy un nuevo presidente muy trabajador que no tiene necesidad de tener una gran fortuna y que trabaja hasta los fines de semana, es decir no tiene día de descanso, empezando a trabajar desde las seis de la mañana y al parecer ha tenido excelentes resultados en solamente en menos de dos meses, y Trump nada de buenos resultados en más de dos años. GRACIAS.

Política. Opinión. El Mundo US.