Expresidentes reconocen a Guaidó como mandatario “encargado” de Venezuela

Miami, 14 ene (EFEUSA).- Una veintena de ex jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos reconocieron hoy como “presidente encargado” de Venezuela al diputado Juan Guaidó, jefe la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), e hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas y a la comunidad internacional a acompañarlo.

Los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) ofrecieron en una declaración conjunta su “firme” respaldo a Guaidó como “presidente encargado”.

En el escrito, los expresidentes aseguran que, “conforme” a la Constitución venezolana, “al no existir un presidente electo que deba juramentarse ante la Asamblea Nacional” desde el pasado 10 de enero, Guaidó es el jefe del Gobierno venezolano “de pleno derecho” y, como tal, “responsable de convocar las elecciones de un nuevo presidente”.

Maduro asumió el pasado 10 de enero un segundo Gobierno de seis años después de haber obtenido la reelección en mayo pasado en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición.

Lamentaron que Nicolás Maduro “pretende seguir ejerciendo funciones de Gobierno, usurpándolas, por la vía de facto y ejecutando con ello un golpe de Estado” y aseguraron que la Presidencia de Maduro “ha fenecido”.

Hicieron además un llamado al pueblo de Venezuela a acompañar a Guaidó “en la difícil y compleja tarea de rescatar a su nación y enrumbarla hacia el goce pleno de las libertades”.

De igual forma, los exmandatarios señalaron que la “dictadura ha intentado quitarle su libertad (a Guaidó), secuestrándole”.

El diputado, de la formación Voluntad Popular (VP), del líder encarcelado Leopoldo López, fue detenido temporalmente este domingo por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por otro lado, los exmandatarios invitaron en la declaración a la Fuerza Armada de Venezuela a “subordinarse” a Guaidó como comandante en jefe y asumir así su “obligación de respetar y hacer respetar el orden constitucional y democrático”.

Recordaron que Maduro fue “condenado por los delitos de corrupción por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y denunciado por la comisión de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional”.

“Pedimos de la comunidad internacional y a nuestros gobiernos, hagan valer los contenidos de su declaración en el Grupo de Lima y en la OEA” para que Guaidó “cuente con el reconocimiento y acompañamientos efectivos que aseguren su gestión”.

Guaidó reiteró este domingo la convocatoria de una movilización para el próximo 23 de enero y dijo que constituirá el “primer llamado a la acción” para desalojar a Maduro de la Presidencia, que la usurpa según la oposición.

La declaración fue firmada por los expresidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), César Gaviria, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia) y Felipe Calderón y Vicente Fox (México).

También por José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá), Enrique Bolaños (Nicaragua), Eduardo Frei y Ricardo Lagos (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

