“Aquaman” reina en la taquilla estadounidense por tercera semana seguida

Los Ángeles, 7 ene (EFEUSA).- La cinta de superhéroes “Aquaman” reinó en la taquilla de los cines del país por tercer fin de semana consecutivo al imponerse al estreno de “Escape Room” y a “Mary Poppins Returns”, las dos cintas que completaron el podio.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, “Aquaman” sumó 30,7 millones de dólares a una recaudación acumulada en todo el mundo que ya asciende a 940,7 millones.

Protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard, bajo la dirección de James Wan, esta cinta de DC Comics y Warner Bros. relata los orígenes del superhéroe que nació del amor entre un farero y una reina de un mundo submarino.

La película de terror “Escape Room” se anotó 18 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla.

Dirigida por Adam Robitel, autor de “Insidious: The Last Key” (2018), este largometraje parte de uno de los juegos más populares de los últimos años en las grandes ciudades, las salas de escape, para crear una ficción en la que el reto por salir de la habitación llega al extremo: el último en hacerlo morirá.

Por detrás se situó “Mary Poppins Returns”, la secuela del clásico de Disney “Mary Poppins” (1964) y que, con el protagonismo de Emily Blunt, este fin de semana se embolsó 15,8 millones de dólares.

Con el aroma de cuento de hadas y los deliciosos números musicales de la cinta original, esta película presenta a Michael y Jane Banks, los niños del primer filme, ya como adultos y con serios problemas domésticos que solo podrá solucionar Mary Poppins.

Con el cuarto puesto se conformó la cinta animada “Spider-Man: Into The Spider-Verse”, que logró 13 millones de dólares.

Phil Lord y Chris Miller, las irreverentes mentes que hicieron posible “The Lego Movie” (2014), reinterpretan el mito de Spider-Man en una película en la que el protagonista, Miles Morales, es un adolescente de padre afroamericano y madre latina.

Finalmente, “Bumblebee”, precuela de la saga “Transformers”, consiguió 12,8 millones de dólares.

En esta película, Charlie (Hailee Steinfeld) es una adolescente en busca de su camino en la vida que se topa con Bumblebee, un autobot (facción de robots sensibles del planeta Cybertron en “Transformers”) que se ha refugiado en la Tierra huyendo de la extinción de su especie en la otra punta de la galaxia.

