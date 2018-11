Toyota 86 TRD 2019: liviano, rápido y divertido

Por Gustavo A. Montoya

Toyota regresa a nuestra columna con un auto de edición limitada del Toyota 86. Para los entusiastas de este popular auto deportivo, esta edición podría instigar la compra de uno de estas 1,418 unidades producidas para el 2019. Empezando con la edición especial en un precio de 32 mil dólares, Toyota tiene varias versiones para todos los gustos desde 26 mil dólares con colores vivos y heterogéneos: 86 básico, 86 GT y el TRD edición especial.

El auto evaluado es el TRD edición especial que primera vista se ve atractivo en negro que el fabricante le llama “raven” con una línea tricolor amarillo, naranja, y rojo en cada lado acentuando el diseño de un verdadero auto de carreras listo para correr en la pista. Sus rines de bajo perfil con llantas Michelin 215/40R18 combinados con sus frenos Brembo de 4 pistones y ventilación de disco propios de autos de alto rendimiento y velocidad.

Pero hablemos del motor. El 86 es una combinación de Subaru y Toyota. Es más, este auto es también antes conocido bajo el nombre Subaru BRZ o Scion FR-S (2012-2016). No son copias exactas pero tienen un semblante muy parecido. El motor de 4 cilindros es un boxer (parte de la contribución de desarrollo de Subaru) conectado a una transmisión de 6 velocidades. Generando 205 caballos de fuerza que no es mucho para una carrocería y cuerpo pesando 2800 libras. No siendo un experto en autos de carreras pero habiendo evaluado cientos de autos en los últimos años, el 86 TRD 2019 es un auto que se conduce muy bien en curvas y cumple satisfactoriamente los requisitos para entusiasta de mediana experiencia. Pienso que Toyota ha logrado establecer una oportunidad de venta para muchos más consumidores que podrían estar intimidados en la compra de un auto de carreras, haciendo accesible el 86 a dar una experiencia de iniciación para quien tiene el interés de autos deportivos de carreras a un precio moderado. Para los expertos entusiastas, un Alfa Romeo 4c or Spider podría ser costoso, pero el 86 da una entrada a quienes quieren experimentar por primera vez autos en esta categoría. Realmente son dos autos diferentes pero en el mercado general y dependiendo del gusto del consumidor y el presupuesto la competencia si es directa. Además, en el 86 podría transportar cuatro personas, no muy cómodos, pero es posible. En el Alfa Romeo no es posible y el precio está en 50 mil dólares.

Cuatro cosas me han gustado mucho de 86 TRD Edición Especial: 1. Su nuevo corte en la línea de diseño aerodinámico lo hace muy atractivo. No tiene un alerón trasero de auto de carreras y aun así da una presencia de auto deportivo con elegancia y distinción. Lo ves la primera vez, y sabes que es un Toyota 86. 2. Sus asientos son cómodos y muy buenos para carreras porque realmente mantienen el cuerpo en el centro del asiento aun estés corriendo una curva cerrada a 40 millas por hora. 3. Su ronroneo de motor esta justo a la medida. Lo suficientemente sonoro sin ser exageradamente ruidoso que no se pueda escuchar la música en la cabina. 4. Por último, el espejo retrovisor con cámara de reversa insertada vidrio y el tablero está equipado con una pantalla digital de 4.2 pulgadas que muestra los medidores propios de un coche de carreras: círculo de fuerza G, cronómetro, mini tablero de revoluciones por minuto con relación a caballos de fuerza con torque, medidor de viaje en millas dual, odómetro, y temperaturas externas.

En conclusión, para el entusiasta experto, le falta potencia, pero para quien entra en la categoría o disfruta autos deportivos a bajo costo, el 86 es ideal. Pida una demostración en su concesionario mas cercano. La disfrutará mucho.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

